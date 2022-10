WhatsApp es un servicio de mensajería instantánea desarrollado por la compañía Meta (Ex Facebook Company), la cual cuenta con más de 4 mil millones de usuarios a nivel mundial, cifra que hubiera sido superior si no existieran algunos programas “No oficiales” de la referida aplicación, como por ejemplo: WhatsApp Plus, un APK para dispositivos Android que incluye funciones y herramientas exclusivas que la propia versión estable no tiene.

Aunque las funciones de WhatsApp Plus parecen tentadoras, ya que puedes ocultar la conexión “En línea” y el estado “Escribiendo...” cuando vas a responder un mensaje; habilitar una sección secreta en donde guardarás algunas conversaciones; ver la cantidad de veces que alguien abrió el estado que publicaste, etc., desde Mag te diremos cuáles son los riesgos más severos a los que te estarías exponiendo si piensas descargar y registrar tu número en esta versión.

ESTOS SON LOS RIESGOS AL DESCARGAR Y UTILIZAR WHATSAPP PLUS

Virus : WhatsApp Plus no es una aplicación que descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino que se trata de un APK o programa que obtienes a través de ciertas páginas web, por lo tanto, el principal peligro es que correrías el riesgo de instalar un virus “Malware” o “Jocker” si no escoge el sitio correcto.

: WhatsApp Plus no es una aplicación que descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino que se trata de un APK o programa que obtienes a través de ciertas páginas web, por lo tanto, el principal peligro es que correrías el riesgo de instalar un virus “Malware” o “Jocker” si no escoge el sitio correcto. Encriptación de mensaje s: WhatsApp Plus no incluye el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad para que solo tú y la persona con quien chateas sean capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían. En resumen, tus conversaciones no privadas y las copias de seguridad tampoco.

s: WhatsApp Plus no incluye el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad para que solo tú y la persona con quien chateas sean capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían. En resumen, tus conversaciones no privadas y las copias de seguridad tampoco. Bloqueo de tu número : en caso WhatsApp Messenger (Oficial) detecte que vienes utilizando otras versiones en lugar de la original, procederán a bloquear tu número de forma temporal o permanente y nunca más podrás registrarte en el aplicativo estable. Todo lo indican en sus términos y condiciones.

: en caso WhatsApp Messenger (Oficial) detecte que vienes utilizando otras versiones en lugar de la original, procederán a bloquear tu número de forma temporal o permanente y nunca más podrás registrarte en el aplicativo estable. Todo lo indican en sus términos y condiciones. Copia de seguridad: algunas versiones de WhatsApp Plus no tienen la función “Copia de seguridad”, por ello, si decides abrir tu cuenta en otro celular no serás capaz de recuperar las conversaciones.

CÓMO SABER SI TU AMIGO ESTÁ USANDO WHATSAPP PLUS

Nunca está en línea: WhatsApp Plus te permite hasta el momento ocultar el famoso “en línea” utilizando su opción del “modo avión”. De esa manera no se verá que está conectado, pero sí podrá seguir chateando.

WhatsApp Plus te permite hasta el momento ocultar el famoso “en línea” utilizando su opción del “modo avión”. De esa manera no se verá que está conectado, pero sí podrá seguir chateando. No se ve que está escribiendo: Otro detalle bastante curioso de WhatsApp Plus es que te permite ocultar la palabra “escribiendo” no solo de los chats grupales, sino de los individuales.

Otro detalle bastante curioso de WhatsApp Plus es que te permite ocultar la palabra “escribiendo” no solo de los chats grupales, sino de los individuales. Emojis exclusivos: Si bien en WhatsApp se espera que a fin de año se agreguen más emojis, estos ya se encuentran primero en WhatsApp Plus.

Si bien en WhatsApp se espera que a fin de año se agreguen más emojis, estos ya se encuentran primero en WhatsApp Plus. Puedo ver tus fotos que desaparecen: Con el objetivo de proteger tu privacidad, WhatsApp ha implementado las fotos y videos que solo se ven una vez. En WhatsApp Plus puedes visualizar esos archivos cuando desees.

