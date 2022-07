WhatsApp se ha convertido en una herramienta de comunicación muy importante para todos los usuarios, ya que a través de la referida plataforma no solo puedes enviar textos y archivos multimedia, sino que también te permite realizar llamadas y videollamadas. Aunque el aplicativo de Meta es uno de los más utilizados, todavía existe un importante grupo de personas que no lo ha descargado y prefieren los tradicionales mensajes de texto SMS u otra app de mensajería; por esta razón, desde Mag te enseñaremos a ver la lista de tus contactos que no chatean por WhatsApp.

Es probable que en la agenda de tu móvil tengas uno o varios contactos registrados que no se comuniquen por WhatsApp, sin embargo, la app de color verde tiene una importante herramienta que te ayudará a descubrir cuáles son todos tus amigos o familiares que chatean por otras plataformas. Toma nota.

CÓMO VER LA LISTA DE TUS CONTACTOS QUE NO TIENEN WHATSAPP

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Ahora, entra al aplicativo y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho (en Android); o el ícono del engranaje abajo a la derecha (en iOS).

El siguiente paso es acceder a la opción denominada “Ajustes”.

Luego, desplázate hacia abajo y aprieta sobre el apartado “Invitar amigos”.

Listo, eso sería todo. Aquí te va aparecer la lista de todas las personas que has agendado en tu celular y que todavía no tienen una cuenta de WhatsApp o de repente la han eliminado.

EL TRUCO PARA RECUPERAR CHATS Y MENSAJES ELIMINADOS EN WHATSAPP

Activa las notificaciones de WhatsApp , para ello, entra a los “Ajustes” de tu móvil Android > “Notificaciones” > Marca en notificaciones “Detalladas” > en la sección “Enviadas recientemente” presiona sobre “Más” > y activa el interruptor al costado de WhatsApp.

, para ello, entra a los “Ajustes” de tu móvil Android > “Notificaciones” > Marca en notificaciones “Detalladas” > en la sección “Enviadas recientemente” presiona sobre “Más” > y activa el interruptor al costado de WhatsApp. Después, descarga la aplicación “WAMR”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

. Cuando la tengas, ábrela y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar sin complicaciones.

Te aparecerá la interfaz principal del aplicativo con tres pestañas, “Historial de notificaciones”, “Multimedia eliminada” y “Descargar estado”.

Ten en cuenta que en la primera pestaña se almacenarán todos los mensajes o chats eliminados, todo se organizará por conversaciones, quiere decir que los mensajes no estarán desordenados.

