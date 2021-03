¿Sabías de este espectacular truco de WhatsApp ? La aplicación de mensajería rápida continúa trayendo una serie de novedades. Por ejemplo, está trabajando para desarrollar una nueva manera de chatear desde cualquier dispositivo móvil, además de cerrar sesión, usando tu misma cuenta.

Asimismo, WhatsApp está lanzando en su versión web, las llamadas y videollamadas , las mismas que puedes generar en tu computadora. Pero existen algunos trucos que muy pocos conocen al momento de chatear con alguien.

¿Sabías que puedes eliminar un mensaje leído por completo en la aplicación, incluso en un grupo? Pues así como lo lees.

Desconocemos si esto se trata de un error o bug que WhatsApp ha tenido durante hace bastante tiempo, pero te sacará de un apuro en caso te hayas equivocado en mandar un mensaje de texto.

CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA ELIMINAR UN MENSAJE LEÍDO

Por lo general, para eliminar un mensaje que no ha sido leído, cuenta con cerca de 60 minutos exactos. Pasado ese tiempo, el texto que ha sido enviado, así no haya sido abierto, no podrá ser eliminado.

Sin embargo, si esa persona ha visto tu mensaje y necesitas eliminar, solo dispones de un corto tiempo. No se ha precisado cuánto es el límite, pero sí se puede lograr.

Conoce cómo poder eliminar ese mensaje para todos si este fue leído. (Foto: MAG)

Lo único malo es que esa persona verá, de manera instantánea la notificación de “mensaje eliminado” dentro de la conversación, en caso estén chateando.

Pruébalo. Recuerda que, en caso la otra persona te haga mención sobre lo que decía el mensaje borrado, trata de explicarlo con suma claridad para evitar malos entendidos.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.