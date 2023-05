WhatsApp no te pide mucho espacio de almacenamiento cuando lo descargas por primera vez, sin embargo, conforme pasa el tiempo, la referida plataforma de mensajería se vuelve más pesada porque tus contactos te empiezan a compartir archivos multimedia, como por ejemplo: fotos, videos, documentos, audios, etc.

Como se recuerda, WhatsApp funciona con acceso a internet, de esta manera puedes enviar mensajes o realizar llamadas y videollamadas a cualquier parte del mundo, pero, ten cuidado porque el servicio de mensajería podría consumir la totalidad de tus datos móviles en poco tiempo, sobre todo si acostumbras a descargas fotos, videos y documentos.

Recibir o enviar archivos multimedia es de las acciones que generan mayor consumo de internet, no obstante, la mayoría no sabe que visualizar o publicar estados también gasta una gran cantidad de datos móviles, ¿Te gustaría saber cuántos megabytes o gigabytes has agotado al ver o subir historias? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Descubre la cantidad de datos móviles que consume WhatsApp cuando ves o publicas estados

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, accede a los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado que dice “Almacenamiento y datos”.

Aquí toca la sección denominada “Uso de datos”.

Te aparecerá la cantidad de megabytes o gigabytes que ha consumido cada herramienta de WhatsApp, por ejemplo: con las llamadas, archivos multimedia, Google Drive, etc.

Finalmente, ubica la sección “Estado” y la flecha que apunta hacia arriba es la cantidad de datos móviles que has consumido cuando publicaste una historia, mientras que la flecha apuntando hacia abajo es el consumo de las historias visualizadas.

La solución al error de expiración en WhatsApp

Primero, intenta actualizar WhatsApp Beta en la Google Play Store.

en la Google Play Store. Si no se puede, abandona el programa Beta de WhatsApp en caso continúe apareciendo el aviso que ha dejado de ser compatible con tu teléfono inteligente.

No trates de cambiar la fecha y hora del smartphone, se ha comprobado que no funciona.

Para dejar de ser un beta tester, con tu celular Android (importante) presiona sobre en el siguiente enlace .

(importante) presiona sobre en el siguiente . Desplázate hacia abajo y oprime en el botón que denominado “Dejar el programa”.

Trata de actualizar WhatsApp nuevamente. Si en la Google Play aparece el aviso “ La versión Beta continúa instalada ”, elimina la app.

”, elimina la app. Finalmente, Vuelve a la tienda de Android y ahora ya podrás descargar WhatsApp.

