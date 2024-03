Una de las mejores funciones de WhatsApp Messenger es la posibilidad de compartir mensajes de voz, normalmente se utilizan cuando no puedes escribir en ese momento o el contenido a redactar es demasiado largo, sin embargo, la compañía Meta ha mejorado considerablemente los audios en las últimas actualizaciones, significa que ahora cuentan con increíbles herramientas que la mayoría de personas no conocen, como por ejemplo: la reproducción al doble de velocidad. Hoy te enseñaré una serie de recomendaciones para que uses las notas de voz como todo un experto, no solo ahorrarás demasiado tiempo, sino que tus grabaciones van a mejorar y no será necesario que las elimines en caso te hayas equivocado. Además, los trucos a explicarte son compatibles con las conversaciones personales, grupales, comunidades y canales, incluso con los nuevos estados de audio. Toma nota y sigue cada uno de los pasos.

Sugerencias para usar los audios de WhatsApp como un profesional

Reproducción al doble de velocidad : todo comenzó con la velocidades de reproducción 1.5X y 2X, así una nota de voz de 10 minutos podrías escucharla en 7 minutos o 5 minutos respectivamente.

: todo comenzó con la velocidades de reproducción 1.5X y 2X, así una nota de voz de 10 minutos podrías escucharla en 7 minutos o 5 minutos respectivamente. Modo manos libres : ya no tienes que mantener presionar el ícono del micrófono para empezar a grabar tu audio. Púlsalo por dos segundos, deslízalo hacia arriba y luego suéltalo hasta que aparezca la animación de un candado cerrado.

: ya no tienes que mantener presionar el ícono del micrófono para empezar a grabar tu audio. Púlsalo por dos segundos, deslízalo hacia arriba y luego suéltalo hasta que aparezca la animación de un candado cerrado. Pausa, escucha previa y reanudar : cuando te encuentres en el modo “manos libres”, se habilitarán las herramientas para que pauses la nota de voz, muy útil si deseas ordenar tus ideas, asimismo, te permite reproducir lo que has grabado hasta el momento y reanudar la grabación.

: cuando te encuentres en el modo “manos libres”, se habilitarán las herramientas para que pauses la nota de voz, muy útil si deseas ordenar tus ideas, asimismo, te permite reproducir lo que has grabado hasta el momento y reanudar la grabación. Única reproducción : si crees que dices algo muy personal en tu audio, lo ideal sería enviarlo con la opción de “reproducir una sola vez”, ¿Cómo? Presionando el ícono del número 1 encerrado en un círculo.

: si crees que dices algo muy personal en tu audio, lo ideal sería enviarlo con la opción de “reproducir una sola vez”, ¿Cómo? Presionando el ícono del número 1 encerrado en un círculo. Reproducción en segundo plano : es posible escuchar un mensaje de voz enviado o recibido fuera de la conversación, hasta te permite chatear con otras personas o grupo sin que se pause.

: es posible escuchar un mensaje de voz enviado o recibido fuera de la conversación, hasta te permite chatear con otras personas o grupo sin que se pause. Recuerda que no hay límite de duración.

Trucos que debes hacer en WhatsApp

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

