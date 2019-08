WhatsApp: ¿qué debo hacer si mi cuenta está suspendida temporalmente? | Truco

NUEVO TRUCO | A partir del 31 de julio algunos dispositivos, específicamente aquellos que funcionan con Windows Phone, dejaron de tener las actualizaciones de WhatsApp, una decisión bastante fuerte que generó que cientos de personas se queden sin chatear. Pero no solo eso, sino que algunos terminales Android recibieron una notificación por parte de la empresa de Facebook.

¿Por qué me aparece que mi cuenta está bloqueada? Con el fin de frenar el spam o algún tipo de contenido inapropiado, WhatsApp ha decidido suspender cuentas de manera temporal.

De esta forma los usuarios no podrán enviar textos, audios, videos, fotos, GIF, stickers, entre otras cosas que por lo general se usan mucho en la aplicación de mensajería.

"Tu cuenta está suspendida", remarca la frase que les ha llegado a muchos a WhatsApp. Esto se debe a varios factores:

Uno de ellos es que posiblemente has estado usando otro servicio que realiza lo mismo que WhatsApp, como es el caso de GB WhatsApp o WhatsApp Plus. Si es tu caso, lo primero que debes hacer es realizar una copia de seguridad de tus chats y luego desinstalar la app.

Posteriormente deberás instalar la aplicación oficial de WhatsApp. Regístrate y volverás a conversar con todos tus contactos.

Este es el mensaje que te puede aparecer informándote que tu cuenta de WhatsApp ha sido suspendida. (Foto: Google) Este es el mensaje que te puede aparecer informándote que tu cuenta de WhatsApp ha sido suspendida. (Foto: Google)

"Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales están desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio. WhatsApp no admite estas aplicaciones porque no podemos validar sus prácticas de seguridad", menciona la app en su portal web.

De acuerdo a la sección de F.A.Q. de la aplicación, se detallan algunos usos indebidos que pueden llevarte a la suspensión del servicio o cuenta de WhatsApp:



Mandar spam a tus contactos

Enviar mensajes masivamente

Difundir noticias falsas

Utilizar apps modificadas

DOS FORMAS DE BLOQUEO

WhatsApp puede actuar de dos formas: cerrar tu cuenta permanentemente o realizar un bloqueo temporal. ¿En qué se diferencian?



El bloqueo temporal es una advertencia de que estás haciendo mal uso del servicio. La mayoría de las veces la cuenta se desbloquea en unos días.

es una advertencia de que estás haciendo mal uso del servicio. La mayoría de las veces la cuenta se desbloquea en unos días. El bloqueo permanente se da cuando cuando WhatsApp considera que violaste sus normas de uso. En este caso el procedimiento para lograr el desbloqueo es más complejo.

NUEVOS EMOJIS

WhatsApp integrará serán este 2019 junto 230 nuevos emojis entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo; el falafel, y hasta el tuk tuk.



Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo y determinar las razones por las que tenían que incluirse en el listado final.