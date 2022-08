WhatsApp ya no soporta el uso masivo de las aplicaciones o APKs que son consideradas como programas “no oficiales”, según Meta, así que por esta razón la referida plataforma de mensajería alertó a todos los usuarios que próximamente cerrarán de forma definitiva las cuentas que incumplan con su normativa. En esta oportunidad, desde Mag te diremos qué aplicativos debes evitar descargar en tu dispositivo móvil con iOS o Android para que no te quedes sin el servicio.

Existen muchas versiones similares a WhatsApp Messenger, por no decir copias, que tienen mejores funciones y herramientas que la propia aplicación oficial, como por ejemplo: una sección secreta de chats, el inicio de sesión de varias cuentas en un mismo celular, la opción para ocultar tu actividad “en línea”, etc., sin embargo, debes tener mucho cuidado, ya que estos programas no te brindan el mecanismo de seguridad y privacidad denominado “cifrado de extremo a extremo”, el cual se encarga de encriptar el contenido de todas tus conversaciones.

Actualmente, WhatsApp es el servicio de mensajería más utilizado en todo el mundo, de hecho es una de las aplicaciones más descargadas y con la mayor cantidad de usuarios (supera los 4 mil millones), no obstante, la cifra sería aún mayor si no existieran las versiones antes mencionadas, así que ahora Meta anunció las drásticas medidas que tomarán para que los cibernautas eviten descargar los programas “no oficiales”.

LAS APKS QUE NO PUEDES UTILIZAR PORQUE CERRARÍAN TU CUENTA DE WHATSAPP PARA SIEMPRE

WhatsApp Plus

GB WhatsApp

Fouad WhatsApp

OBWhatsApp

Cualquier otro modo de WhatsApp.

Recuerda que estos programas no te ofrecen la misma seguridad que WhatsApp Messenger, quiere decir que cualquier persona será capaz de acceder al contenido de tus conversaciones, asimismo, puedes ser víctima de un ciberataque por la falta de encriptación. Otro detalle a resaltar es que no es posible realizar copias de seguridad.

LOS PASOS PARA CREAR UN CHAT GRUPAL SILENCIOSO

Primero, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, ingresa a un chat grupal en dónde tú seas el administrador.

El siguiente paso es presionar el nombre del grupo que se encuentra en la parte superior.

Desplázate hacia abajo y oprime en “Ajustes del grupo”.

Aquí tienes dos opciones, toca sobre la que dice “Enviar mensajes”.

Finalmente, escoge “Solo administradores” y “Ok”.

Listo, de esta manera es como ningún integrante perteneciente al grupo podrá enviar textos, videos, documentos, etc., por lo menos hasta que decidas desactivar la herramienta. Recuerda que solo debes utilizar dicha función en determinadas ocasiones, ya que si la dejas activa por mucho tiempo los miembros se pueden retirar del grupo por falta de inactividad.

