Desde inicios del 2020, WhatsApp ha implementado la posibilidad no solo de enviar stickers a tus amigos, sino también de crear los que más desees y los subas a la plataforma de una manera sencilla.

Pero no solo son las pegatinas estáticas, sino también se han integrado los stickers animados en WhatsApp , aquellos que simulan ser GIF. Estos mismos se pueden compartir solos o con los clásicos sonidos que te alegrarán el día.

Cada 10 de marzo se celebra un día importante para el mundo de los videojuegos clásicos. Se trata de Mario Bros , el fontanero más popular de Nintendo. Pues no es que cumpla años, sino que dicha fecha tiene un detalle especial.

Pues al unir “Mar10″ se puede leer Mario en alusión al 10 de marzo. Si bien este detalle puede sorprender a muchos, otros ya conocían de esta festividad al mismo estilo del “May the 4 be with you” de Star Wars.

Es por esa razón que te compartiremos los mejores enlaces para descargar gratis los stickers animados de Mario Bros y los puedas compartir en WhatsApp con tus demás amigos. ¿Los quieres todos?

CÓMO DESCARGAR LOS STICKERS ANIMADOS DE MARIO BROS EN WHATSAPP

La fecha simbólica de Mario Bros fue tomada como oficial por Nintendo el 2016 y aquí te brindamos el truco para poder conseguir los mejores stickers del fontanero para WhatsApp :

Lo primero que tienes que hacer es descargar los stickers de Mario Bros usando estos enlaces: Super Mario Bros 8-bit o Mario Bros Mov .

o . Posteriormente deberás descargar “Sticker Maker” a tu celular a través de Google Play o iOS Store .

o . Posteriormente, deberás pulsar sobre ‘Añadir a mi libreria’.

Ya puedes descargar los stickers animados de Mario Bros por su día en WhatsApp. (Foto: Sticker.fan)

Luego pulsa sobre el ícono de ‘Agregar a WhatsApp’.

Cuando lo hagas, ahora abre WhatsApp.

Ingresa a cualquier conversación que tengas.

Luego pulsa el ícono de sticker y allí encontrarás las pegatinas de Mario Bros.