Preguntarle directamente a alguien, sobre todo a tu pareja, si se encuentra en una llamada de WhatsApp con otra persona, es casi seguro que te responda que no, pero si todavía tienes dudas existe una manera de conocer esta información sin la necesidad de descargar versiones modificadas del aplicativo perteneciente a Meta, como por ejemplo: WhatsApp Plus, Fouad, GB, etc.

Se trata de una opción nativa de WhatsApp que te permite averiguar en tiempo real qué contacto está teniendo una llamada o videollamada (desde la misma aplicación). El proceso es muy fácil y será de mucha utilidad para saber por qué esa persona no te contesta los mensajes.

Antes de comenzar, recuerda que solo debes seguir estos pasos si sospechas que tu contacto está en una llamada en particular, caso contrario te podría contestar y estarías en una situación bastante incómoda.

El truco para saber si un contacto de WhatsApp se encuentra en una llamada

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y entra al chat de tu amigo, pareja o familiar.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono del teléfono (Llamada) que se ubica en el extremo superior derecho.

(Llamada) que se ubica en el extremo superior derecho. Si esa persona se encuentre hablando con alguien, el tono dejará de sonar y te aparecerá el siguiente mensaje en la pantalla de la conversación: “ El contacto está en otra llamada ”.

”. Caso contrario te contestarán de inmediato o simplemente el tono seguirá sonando.

Cómo evitar que te espíen una llamada en WhatsApp

Lo primero que debes saber es que a veces las empresas nos llaman por WhatsApp diciendo que la comunicación será monitoreada.

Esto generará que puedan acceder a tu ubicación.

Si esa es la condición, entonces puedes utilizar este truco que está en el mismo WhatsApp .

. Lo primero será actualizar la app en tu celular Android o iPhone.

A continuación deberás ir a “Privacidad”.

Ahora anda a la parte final de ese menú.

Allí dice Avanzada. luego deberás activar la opción “ Protege la dirección IP en las llamadas ”.

”. Si bien esto ayuda a mejorar la privacidad de tus llamadas, puede afectar a la calidad de las mismas, según explica la misma WhatsApp

