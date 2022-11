Hace unos pocos días se pudo conocer un nuevo golpe de los ciberdelincuentes en contra de WhatsApp, esta acción perjudicó a más de 500 millones de usuarios de hasta 84 diferentes países del mundo, ya que se filtraron sus números telefónicos para acceder a su información personal e incluso financiera, los cuales ya se encuentran a la venta en la peligrosa “Dark Web”, ¿Te gustaría saber si tu número figura en la referida lista elaborada por los hackers? Es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Los datos de las personas que viven en los Estados Unidos se están vendiendo por 7 mil dólares, en el Reino Unido y Alemania por más de 2 mil dólares, asimismo, se identificaron a otros países como: la India, Italia, Arabia Saudí, Rusia, Egipto, Francia, Turquía, etc., en total son 84 naciones. ¿Qué es la Dark Web? traducida al español significa la web oscura, es el contenido que los buscadores públicos no indexan y que requieren de una autorización o algún software especial para acceder a este sitio. Es aquí en donde los datos personales y bancarios de los usuarios se están vendiendo sin que lo sepan.

¿Cómo comprobar si tu número de telefónico de WhatsApp ha sido filtrado por los hackers?

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado.

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado. "Nuestro comprobador tiene una base de datos de 500 GB de correos electrónicos filtrados con hash", destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente enlace.

Ahora, en el recuadro que dice "su correo electrónico o teléfono (formato internacional)" añade tu número de celular con el código de tu país, por ejemplo: en Perú es "+51″.

Luego, presiona sobre el botón verde que dice “Revísalo ahora”.

Aquí te van a aparecer dos avisos: "No hemos encontrado tus datos entre los filtrados" y "¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados".

¿Qué deberías hacer para proteger tu información? cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado.

cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado. Evita generar contraseñas fáciles de adivinar, de preferencia crea unas que contengan caracteres especiales, como por ejemplo: #, %, /, etc.

¿Cuáles son los trucos de WhatsApp que son falsos?

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.

