Cambiar de nombre en un grupo de WhatsApp puede generar que la empresa bloquee el número de teléfono de todos sus miembros. Esta broma consiste en colocar las palabras “Porno infantil” o “child porn” como nombre de grupo. Como el servicio de mensajería tiene una política de “tolerancia cero”, comenzó a dar sanciones a los implicados.

Tal y como se conoció la semana pasada, hubo algunas víctimas de esta peligrosa broma. Estas personas solo habían sido agregadas a un grupo, junto a personas no tan cercanas. En ello, se cambió el nombre del grupo por los términos mencionados y recibieron sanciones.

Sin embargo, de acuerdo con el País, algunos de los afectados han comenzado a retomar sus cuentas. “Me han escrito de WhatsApp diciendo que me restituía la cuenta. Esta tarde o noche tengo que emplear un rato largo en reinstalarlo”, dijo Fernando, un lector al medio español.

Él había recibido un mensaje de Soporte de WhatsApp que le informaba la suspensión de su cuenta: “Suspendimos tu cuenta de WhatsApp porque violaste nuestras Condiciones del servicio. Por favor, lee este artículo para ver ejemplos de actividad que puede ocasionar la suspensión de una cuenta. En esta ocasión, hemos decidido volver a activar tu cuenta"

Después recibió advertencias de algunos comportamientos para evitar sino le suspendían la cuenta de forma irrevocable: “Solo debes comunicarte con usuarios conocidos en WhatsApp y gente que quiere recibir tus mensajes. Ten en cuenta que no permitimos el uso de versiones de la aplicación no oficiales, herramientas de automatización web, dispositivos con acceso root o que tengan jailbreak (incluidos los emuladores) u otros dispositivos no compatibles”.

WhatsApp y sus políticas de seguridad

En WhatsApp los mensajes están cifrados, por lo que la firma no ve lo que se comparte en todo grupo, se guía solamente por el nombre o la imagen del grupo para saber si allí ocurre algo ilegal.

“Para ayudar a prevenir imágenes de explotación infantil, WhatsApp confía en toda la información sin cifrar accesible, incluidos los informes de usuarios”, explica la compañía. Con este este sistema, WhatsApp ha bloqueado 250.000 números cada mes durante el último trimestre.

Los usuarios tienen dos opciones para protegerse de estas bromas:

1- Los administradores pueden limitar la posibilidad de que todos los miembros del grupo puedan cambiar de nombre

2- Salir de todos los grupos donde uno no se sienta en confianza o se haya creado para fastidiar.