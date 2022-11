Meta acaba de anunciar la llegada oficial de las “Comunidades” a la versión estable de WhatsApp para los dispositivos iOS y Android, ¿Qué es esto? básicamente se trata de una herramienta de los chats grupales, pero no son lo mismo, aunque ambos comparten algunas similitudes también tienen sus diferencias, las cuales te diremos a continuación.

Como lo dijimos anteriormente, es una función de los chats grupales de WhatsApp que te permitirá crear subgrupos al interior de los mismos, así podrás organizar a los integrantes de la conversación de manera más efectiva. Por ejemplo, supongamos que has creado un grupo de la urbanización de tu barrio, con las comunidades podrás dividir a los miembros en manzanas, ya sea “A”, “B”, “C”, etc., todo esto sin afectar al grupo original, asimismo, la información de los subgrupos será de carácter privado significa que si no eres un participante no podrás ver absolutamente nada, ni siquiera quiénes pertenecen aquí.

DIFERENCIAS ENTRE LOS CHATS GRUPALES Y COMUNIDADES DE WHATSAPP

Funciones Grupos de WhatsApp Comunidades de WhatsApp Anuncios masivos No Sí Organizar el grupo en subgrupos No Sí Te permite crear encuestas Sí Sí Llamadas y videollamadas Sí Sí Cantidad de participantes en llamada y videollamadas 32 32 Reacciones Sí Sí Cantidad de miembros 512 5 mil Envío de archivos multimedia Hasta 2 GB Hasta 2 GB Mensajes temporales Sí Sí

QUÉ ES EL BUZONEO Y CÓMO FUNCIONA

Como su propio nombre lo indica, el “buzoneo” hace referencia al buzón de voz de la víctima (su línea móvil), el cual suele estar desprotegido, ¿Qué tiene que ver esto con WhatsApp? mucho, recuerda que el código de verificación, un dígito privado que sirve para vincular o abrir tu cuenta en otro celular, se puede enviar a través de un mensaje de texto SMS o llamada telefónica. ¿Cómo funciona? por algún método poco conocido, los hackers logran hacer que el código te llegue por llamada telefónica, pero, para que no contestes esperan que sea de madrugada, el beneficio aumenta si tu celular está apagado porque así los mandaría directo a la casilla de voz.

Cuando el código ha pasado al buzón de voz, los hackers ya lograron su cometido, para ellos es más fácil obtenerlo y luego proceden a abrir tu cuenta en otro smartphone, así que la tuya se cerrará automáticamente porque WhatsApp no permite tener dos cuentas en diferentes teléfonos.

CÓMO PROTEGER TU CUENTA DE WHATSAPP DEL BUZONEO

Primero, comunícate con el operador que te brinda los servicios de telefonía y solicítale que desactive tu buzón de voz.

Una segunda opción es activando la verificación en dos pasos, la cual impedirá que los hackers vean el contenido de tu cuenta porque previamente les pedirán un código de 6 dígitos.

Se trata de un mecanismo de seguridad que puedes activar de la siguiente manera:

Abre WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho. Ahora, accede al apartado que dice “Cuenta”.

Aquí oprime sobre la opción “Verificación en dos pasos”.

Dale en “Activar” y crea un PIN de seguridad, de preferencia apúntalo en un papel para que no se te olvide.

Listo, cuando cambies de móvil o alguien intente abrirlo en otro celular, previamente tendrá que colocar el PIN.

