Los Estados de WhatsApp se crearon con la finalidad de que puedas publicar lo que más te guste sobre tu vida cotidiana. A través de ella no solo tienes la opción de poner palabras, sino también fotos y hasta videos con un máximo de un minuto. Sin embargo, al momento si quieres tomar una captura de pantalla a uno de ellos, te puede aparecer un mensaje de que no es posible realizarlo. Es por esa sencilla razón que hoy te voy a contar dónde la app de Meta esconde los denominados Status dentro de tu celular Android. Eso sí, solo funciona en los terminales con sistema operativo de Google, siendo un poco difícil encontrarlos en tu smartphone iPhone ya que los archivos están completamente cifrados. Tampoco necesidarás la ayuda de aplicaciones de terceros que pueden dañar no solo tu móvil, sino también robar tu cuenta en pocos minutos. Dicho esto, realiza todos los pasos.

Dónde WhatsApp esconde los Estados vistos de tus amigos

Lo primero que debes saber es que solo podrás ver los Estados que aún no han desaparecido de WhatsApp

Recuerda que los Estados se eliminan automáticamente pasadas las 24 horas.

Dicho esto, l o único que tienes que hacer será dirigirte al almacenamiento interno de tu equip o.

o. Eso sí, dirígete a los Ajustes para que puedas ver los archivos ocultos.

WHATSAPP | Para poder ver la carpeta donde se almacenan los Estados de WhatsApp, deberás configurar tu equipo primero. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Una vez hecho eso, anda a Android, Media. Com.WhatsApp

Luego anda a WhatsApp, Media, Statuses y allí podrás visualizar todos los Estados de tus amigos .

. Lo mejor de todo es que estarán en orden de fecha.

WHATSAPP | Asimismo deberás chequear todas las carpetas que te menciono en este tutorial para encontrar los Estados. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Además hay una carpeta en la que se almacenan también las fotos o videos que has subido en este apartado durante el día.

Eso sí, podrás cambiar de ubicación cualquier imagen o clip a fin de conservarlo en tu dispositivo móvil.

Recuerda que con ello no hay esa necesidad de tener que descargar o tomarle captura de pantalla para obtener el Estado de tu amigo en alta calidad o en HD

