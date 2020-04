Una de las cosas que ya advertía la app hace algunos días. Durante la cuarentena dispuesta por algunos países del mundo, WhatsApp, una de las aplicaciones que la mayoría usa para poder comunicarse con tus familiares directos, amistades y hasta pareja, se ha caído en diversas partes del mundo, generando que el hahtag #WhatsAppDown se vuelva tendencia en las redes sociales como Twitter.

Uno de los problemas de mayor registro ha sido que no se pueden enviar ni poder descargar fotos a través de WhatsApp, mientras que otros no pueden enviar mensajes de texto, pues este se queda en un check plomo.

Cabe precisar que la página web DownDetector informa que la caída de WhatsApp se produjo alrededor de las 4 p.m. de la tarde (hora peruana), pues en el gráfico que presentan se ve un pico de reclamos por parte de los usuarios.

Alrededor de las 4 p.m. WhatsApp presentó un fallo en su aplicativo, dejando a varios sin poder chatear. (Foto: Downdetector)

Si bien WhatsApp ha estado alentando en los últimos días a hacer un uso responsable de las comunicaciones de las llamadas y videollamadas, a fin de no saturar el internet y los servidores de la aplicación, resulta claro que esto ha colapsado por la demanda de permanecer en casa durante la cuarentena.

Pero no solo ha sido WhatsApp, sino también Facebook e Instagram han caído en varios lugares del mundo.

Mientras la app continúa realizando labores intensivas para solucionar los problemas en varios celulares del planeta, esta aún no se ha pronunciado en su cuenta oficial en Twitter, aunque se espera que se haga en las próximas horas.

¿Qué es lo que no puedes hacer en WhatsApp? Si tienes algún problema con la aplicación, es mejor no forzar el envío de datos para que no generen ningún conflicto con los nuevos arreglos.

Los lugares más afectados son los sitios marcados en rojo que, en su mayoría, son de Latinoamérica. (Foto: DownDetector)

