¿Qué pasa cuando cambias de número en WhatsApp? para ser precisos no ocurre nada, ya que la única modificación que vas a observar se encontrará en tu número de teléfono, todo lo demás como: las conversaciones, contactos, configuración, etc., se conservará automáticamente gracias a la copia de seguridad. Para esta ocasión, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco que te ayudará a difundir tu nuevo número a todos tus amigos, familiares o compañeros del trabajo. Toma nota.

Si piensas cambiar de número en WhatsApp, primero, te recomendamos que generes una copia de seguridad de la siguiente manera: “Ajustes” > “Chats” > “Copia de seguridad” > “Guardar”, caso contrario solo vas a restaurar todo el contenido de tu última copia. Luego, a ninguno de tus contactos les llegará una notificación que les informe que has cambiado de número, a menos que habrán tu chat con el número pasado, aquí les aparecerá el siguiente aviso: “(tu nombre) cambió su número de teléfono. Toca (aquí) para enviar un mensaje o añadir el nuevo número”.

WhatsApp tiene una interesante función que sirve para que le informes a todos tus contactos y de manera simultanea, que has cambiado de número telefónico, se trata de la opción denominada “Nueva difusión” y se encuentra disponible tanto en dispositivos Android como iOS.

ASÍ PUEDES AVISARLE A TUS CONTACTOS DE WHATSAPP QUE HAS CAMBIADO DE NÚMERO

Verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Ahora, abre el aplicativo y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán algunas opciones, toca en “Nueva difusión”.

Selecciona un mínimo de 0 contactos hasta un máximo de 256 (No incluyen chats grupales). Recuerda que solo los usuarios que hayan registrado tu número en la agenda de su celular podrán recibir tus mensaje de difusión .

. ¿Por qué solo los contactos de tengan tu número? para evitar que se difunda contenido spam.

Tras seleccionarlos, presiona el check encerrado en un círculo verde que está abajo a la derecha. Automáticamente se habrá creado la lista de difusión.

Finalmente, envía el siguiente mensaje: “Hola, he cambiado mi número de teléfono, ahora es (xxx xxx xxx)”.

Automáticamente se habrá creado tipo un chat grupal de WhatsApp, pero no es así, el mensaje que acabas de enviar le llegará individualmente a cada contacto y nadie sabrá que ese mismo texto ha sido compartido para todos. Si no quieres ver la lista de difusión solo elimínala, no pasará nada.

¿El iPhone 5 puede tener WhatsApp?

Los iPhone de Apple requieren al menos iOS 10 para ejecutar WhatsApp a partir de ahora, lo que significa que todos los usuarios de iPhone 5 y superiores pueden continuar usando la aplicación de mensajería instantánea propiedad de Facebook. Esto también significa que el iPhone 4 y el iPhone 4s dejarán de ser compatibles con la popular aplicación de mensajería, detalla el sitio web news18.com.