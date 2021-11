La aplicación más utilizada de la compañía Meta (ex Facebook), hablamos de WhatsApp Messenger, es un espacio en donde los usuarios se comunican diariamente con sus amigos, familiares o compañeros del trabajo; sin embargo, por algún motivo extraño tu número puede caer en manos de desconocidos o cuentas comerciales que tratan de venderte un producto o servicio cuando en más de una oportunidad ya les dijiste que no. Si recibes demasiado contenido no deseado por parte de estas personas, aquí te enseñaremos un sencillo truco para eliminar los mensajes spam.

¡Mucho cuidado! no siempre el contenido spam te lo envían a través de cuentas comerciales o personas que quieren seguir sus cadenas porque sino tendrán “10 años de mala suerte”, pues en la mayoría de casos los ciberdelincuentes intentan estafarte con estos mensajes no deseados para acceder a tu información personal o cuentas bancarias. A continuación aplica los siguientes trucos para no tener contacto con ese número y así eliminar el spam para siempre.

CÓMO ELIMINAR EL SPAM DE WHATSAPP EN ANDROID

Primero, abre WhatsApp e ingresa al chat que te envía spam constantemente.

Ahora, presiona los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Aquí se desplegarán varias opciones, toca en la que dice ‘Más’.

Después, decide cuál de las siguientes quieres utilizar: ‘Reportar’ o ‘Bloquear’.

Si pulsas la primera te aparecerá este aviso: “Se reenviarán a WhatsApp los últimos cinco mensajes de este contacto. No se notificará al contacto sobre esto”. Quiere decir que WhatsApp iniciará una investigación contra ese número.

En cambio, si aprietas la segunda, impedirás al remitente que te envíe mensajes, asimismo, no podrá ver si te encuentras en línea, tu información, foto de perfil, estados, etc.

CÓMO ELIMINAR EL SPAM DE WHATSAPP EN iOS

Entra a la conversación que envía spam.

Después, haz clic en la foto de perfil para que acceder a las configuraciones del chat.

Desplaza la barra espaciadora hacia el final hasta encontrar las opciones: ‘Reportar contacto’ o ‘Bloquear contacto’.

Anteriormente explicamos que sucede si eliges cualquiera de las dos.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.