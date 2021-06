Aunque WhatsApp no es una aplicación completa y recién está añadiendo nuevas funciones en su plataforma, sigue siendo la tercera app con más usuarios en todo el mundo, solo por debajo de Facebook y YouTube respectivamente. Sin embargo, con el tiempo se ha ido descubriendo nuevos trucos que han resultado de mucha utilidad para los cibernautas; en esta oportunidad, te enseñaremos a grabar una llamada de WhatsApp sin que la otra persona se entere o pueda sospecharlo.

WhatsApp te permite ver cualquier estado de tus amigos sin que ellos sepan que has pasado por sus historias, asimismo, tiene la función para que tus contactos no sepan a qué hora has leído los mensajes que te enviaron, esto porque desactivaste la “Confirmación de Lectura”. Además, puedes desactivar tu “Última Conexión”, quiere decir que nadie sabrá cuando ha sido la última vez que dejaste de usar la app.

MÁS INFORMACIÓN | Conoce las dos nuevas funciones que estarán disponibles en WhatsApp

Estas son funciones oficiales, pero, como lo dijimos anteriormente, vamos a enseñarte a grabar una llamada de WhatsApp tanto celulares con sistema operativo Android como en iOS (IPhone), y lo mejor de todo sin necesidad de instalar aplicaciones de terceros.

Muchas veces es necesario grabar una llamada, ya sea porque vas a entrevistar a alguien o porque necesitas guardar información importante cuando no tienes tiempo de apuntar algo en un papel, para este problema existe un sencillo truco para grabar una conversación. Cabe resaltar que si vas a aplicar este truco asegúrate de hacerlo sin intenciones de dañar a una persona o violar su información personal.

ANDROID

El procedimiento en equipos móviles Android es mucho más sencillo que en su competencia, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y llama al contacto con el que quieres conversar.

y llama al contacto con el que quieres conversar. Cuando conteste tienes que poner la llamada en alta voz y subir todo el volumen.

Dirígete a la pantalla de inicio de tu celular y en el buscador escribes “Grabadora de Voz”, esta se encuentra preinstalada en el móvil.

Abres la Grabadora de Voz y empieza a grabar.

Cuando acabe la llamada solo tienes que detener la grabación y la conversación quedará registrada.

iOS (IPHONE)

En el sistema operativo de IPhone el procedimiento es más complejo, debido a que no se puede aplicar el mismo truco que en Android, ya que Appel no permite utilizar la grabadora cuando estamos en una llamada.

Es necesario tener un ordenador (computadora) Mac y conectarlo con tu celular IPhone.

Abres el “QuickTime” en la Mac y luego te diriges a “Archivo” para seleccionar “Nueva Grabación de Audio”.

Seleccionas el IPhone y presionas comenzar a grabar en “QuickTime”.

Ahora, solo tenemos que llamar a quien deseamos por WhatsApp y cuando acabe la conversación tenemos que finalizar la grabación.

¿Tienes algún problema? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.