Si hablamos de la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo, automáticamente pensamos en WhatsApp, esto incluso después de que la app de Mark Zuckerberg pusiera en vigencia sus nuevas políticas de privacidad, en donde Facebook podría tener acceso a los datos personales para mejorar su sistema de publicidad. Posterior a este inconveniente, la app presentó nuevas funciones y se han estado revelando trucos que muchos usuarios no conocían, uno de ellos te permitirá no dejar en visto a nadie. Conoce más detalles a continuación.

WhatsApp en un principio informó que no obligaría a nadie a aceptar sus nuevas políticas de privacidad, sin embargo, luego dijeron que algunas funciones dejarían de funcionar con el tiempo si no lo hacían, esta decisión le costó miles de usuarios al aplicativo. Luego, la app de color verde dio un paso atrás y empezó a presentar nuevas herramientas como la del modo ‘Multidispositivo’, la cual permitirá ingresar tu cuenta hasta el 4 dispositivos diferentes sin la necesidad de depender del móvil.

A la par se han estado revelando trucos que una gran parte de los usuarios que tiene WhatsApp no conocían. En esta oportunidad te enseñaremos el truco para no dejar en visto a nadie, por ejemplo: si eres de los que tiene la confirmación de lectura desactivada y lee los mensajes pero olvida contestarlos, este método será muy útil para ti, ya que cuando te pregunten por qué no respondiste y quieran pruebas, podrás enviarle una captura de pantalla demostrando que ‘realmente’ no abriste su chat.

CÓMO NO DEJAR EN VISTO A NADIE

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play p App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play p App Store. Luego, ingresa a la aplicación y pulsa por unos segundos el chat que no contestaste.

Ahora, aparecerán nuevas opciones en la parte superior. Presiona los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho.

Se desplegarán 5 opciones y elige la que dice ‘Marcar como no leído’.

Automáticamente, aparecerá un círculo de color verde al costado del chat, el cual confirma que el mensaje aún no ha sido leído.

Es importante resaltar que cuando nos envían un mensaje y no lo hemos abierto, saldrá el círculo de color verde en el lado derecho del chat, pero, con el número total de mensajes que nos han enviado, asimismo, la fecha estará sombreada de color verde. Con el truco que acabamos de enseñarte para Android y iOS no sucede esto, solo saldrá el círculo de color verde.

En la parte superior mostramos la foto del chat con la opción ´Marcar como no leído´ y en la parte derecha un chat normal que no abriste. Mira las diferencias. (Foto: Mag)

CÓMO SOLUCIONAR PROBLEMAS CON WHASTSAPP

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.