WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo y que fue comprada por Facebook en el año 2014. A través de ella podemos enviar todo tipo de contenido multimedia como: fotos, videos, audios, documentos Word, Excel, PDF, etc. La referida plataforma actualmente cuenta con más de 5 mil millones de usuarios a nivel mundial, sin embargo, la mayoría de ellos no conoce los trucos que esconde el aplicativo como la posibilidad de oscurecer aun más el ‘modo nocturno’.

¿Alguna vez has estado conversando por WhatsApp y la luz blanca de su interfaz te ha fastidiado? Pues seguro que configuraste el aplicativo para activar el modo oscuro o nocturno. Aunque encendiendo este modo todo se vuelve de color negro, los nombres de cada chat continúan siendo blancos y puede que te incomode si eres sensible a la luz. Entonces, lo único que te queda es bajar el brillo del equipo a cero, en donde no vas a visualizar nada y volverás a subirlo.

Aquí es donde piensas que este problema no tiene solución, no obstante, existe un aplicativo externo denominado ‘Filtro de luz azul y luz de noche - modo nocturno’ y lo encuentras fácilmente en la Google Play Store de Android.

CÓMO OSCURECER MÁS EL MODO NOCTURNO

Primero ingresa a la Google Play Store y descarga la app antes mencionada haciendo clic aquí .

. Ahora, abre el aplicativo y te aparecerán varios filtros con el símbolo de play (⊵). Al presionarlo toda la pantalla se oscurecerá, incluso si tienes el modo nocturno activado, y aparecerá este símbolo (l l) en el filtro que escogiste (quiere decir que está activado).

Este filtro puedes modificarlo haciendo clic en el lápiz que se encuentra en la parte inferior. Se abrirá una nueva ventana de configuraciones donde escogerás la temperatura y el color y podrás modificar la intensidad y la oscuridad a tu gusto.

Para guardar los cambios solo tienes que presionar en el diskette que se encuentra en el extremo inferior derecho.

También puedes crear un nuevo filtro a tu gusto haciendo clic en el ícono de la cruz encerrada en un círculo de color naranja que se ubica en el extremo inferior derecho de la interfaz principal.

Listo, cuando abras WhatsApp esa molesta luz blanca de los nombres no volverá a interrumpir tus conversaciones. Un dato importante a resaltar es que esta aplicación es totalmente gratuita aunque también tienes la posibilidad de pagar para acceder a filtros más avanzados y exclusivos.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.