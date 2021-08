A través de WhatsApp puedes hacer muchas cosas, desde algo tan sencillo como colocarle emoticones a las imágenes, hasta algo más complejo como quitarle el audio a un video sin la necesidad de instalar aplicativos externos. Seguro que alguna vez has querido compartir una fotografía con tus amigos, familiares o compañeros del trabajo, pero, decidiste no hacerlo porque no sabías como ocultar la parte que no te gustaba. En esta oportunidad te enseñaremos a pixelar fotos y capturas de pantalla utilizando solamente la referida plataforma de mensajería instantánea.

¿Sabías que hay una herramienta de WhatsApp que te permite piexelar cualquier imagen? a pesar de que esta función tiene bastante tiempo los usuarios aún no se han percatado de ella porque pasa desapercibida; así que no descargues aplicaciones terceras para ocultar ciertas partes de tus fotos, ya que puedes realizar dicha acción utilizando únicamente la app perteneciente a Facebook.

Es importante aclarar que por el momento este truco se encuentra disponible solo en los dispositivos iOS de Apple, los usuarios que tengan un Smartphone Android van a tener que esperar por esta función de WhatsApp.

CÓMO PIXELEAR ROSTROS EN LAS FOTOS O CUALQUIER PARTE ANTES DE ENVIARLAS

Primero, asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la App Store de Apple. Ahora, abre la aplicación e ingresa a cualquier chat (puede ser grupal).

Después, presiona el ícono del clip que se ubica en el extremo inferior derecho.

Pulsa en la ‘Galería’ y escoge una fotografía para que se abra en pantalla completa.

Antes de enviar la imagen aprieta el ícono del ‘Lápiz’ que se ubica en el extremo superior derecho. Al costado de la letra ‘T’.

Inmediatamente se desplegará una barra de colores, desplázala hasta la parte inferior en donde se encuentran los píxeles.

Finalmente, pasa con tu dedo sobre cualquier parte de la foto que no quieres que salga para que la puedas pixelar.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.

Ahora, si necesitas hacer una consulta general, puedes rellenar el formulario usando este enlace. Allí simplemente deberás colocar tu número de teléfono, además del código de tu región, y luego escribir tu mensaje luego de identificarte.