WhatsApp se ha convertido en una herramienta fundamental de nuestra vida diaria y más aún en estos días de pandemia y aislamiento que se viven en países como Estados Unidos y México. Y es que esta aplicación ha revolucionado la manera en la que nos comunicamos con nuestra familia y amigos a través de nuestro teléfono.

Es muy probable que tras pasar tantas horas conversando a través de nuestro dispositivos móviles tengas un poco de curiosidad y desees conocer cuál es la persona con la que hablas más frecuentemente o, por ejemplo, con la que más archivos de audio y video has compartido en el tiempo.

Aunque esta famosa aplicación de mensajería como tal no tenga una opción para ver estadísticas del uso de la aplicación, hay un sencillo y rápido truco con el que lo podrás en cuestión de segundo este curioso dato. ¿Te gustaría conocerlo? ¡Te lo contamos bajo estas líneas!

WhatsApp: asegúrate de tenerla actualizada

Antes de empezar te aconsejamos que actualices WhatsApp a su última versión. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, simplemente ve al apartado “Mis aplicaciones” en la Play Store. Si lo deseas también puedes descargar la última versión de la app de forma rápida y segura en los siguientes enlaces:

WhatsApp: cómo saber con quién hablas más

Para saber quién es tu contacto preferido en WhatsApp primero es necesario que abras la app. Una vez dentro de ella pulsa el icono de los tres puntos, la encontrarás en la esquina superior derecha de la pantalla. Esto abrirá un menú desplegable donde debes seleccionar “Ajustes”. Tras ello llegarás al menú desplegable de configuración de la app de mensajería donde tendrás todas las opciones para gestionar tu cuenta, notificaciones o chats. Sin embargo, para saber quién es tu contacto favorito deberás pulsar el apartado “Datos y almacenamiento”. Ya dentro de los datos y almacenamiento de tu cuenta de WhatsApp, pulsa en la opción “Uso de almacenamiento”. Ésta te dará una visión detallada de todos los datos internos de WhatsApp desde que instalaste la aplicación en tu dispositivo móvil. Tras ello aparecerá una lista de todas las conversaciones de WhatsApp que tengas almacenadas en tu smarphone. Éstas estarán ordenadas según el espacio que ocupan, aunque no te dejes llevar por este ranking. Ten en cuenta que el espacio que aparece en cada contacto o grupo no sólo son los mensajes, sino también los videos o imágenes que hayas enviado y recibido.

Es por ello que para saber quién es tu contacto favorito deberás ir entrando en cada una de estas conversaciones y ver cuál de ellas abandera más mensajes de texto enviados. Una vez localizado, conocerás quién es tu amigo o grupo con el que más interactúas a través de WhatsApp.

WhatsApp: con quién compartes más fotos y videos

Este proceso es exactamente igual al anterior, por lo que recomendamos que sigas los pasos anteriores hasta llegar a la lista de contactos ordenados por almacenamiento utilizado.

Tras ello deberás ir pulsando sobre cada contacto y comparar el número de fotos o videos que hayas compartido. Ten en cuenta que éstos ocupan mucho espacio por lo que normalmente se encontrarán en las primeras posiciones de la lista. Una vez localizado, ya sabrás quien es el contacto o grupo con el que más imágenes compartes a través de la app.

LOS 7 MEJORES TRUCOS DE WHATSAPP

1. Notas de voz con manos libres: Con solo mantener presionado el icono del micrófono y deslizando hacia arriba, podrás bloquear la función de nota de voz para grabar, sin necesidad de sostener el móvil con tus manos. ¡Una opción que soprendentemente funciona!

2. Marcar mensajes principales: Para obtener esta opción debes de utilizar la función del mensaje “estrella”, donde marcarás mensajes clave que verás con facilidad en un ubicación central. Lo único que hay que hacer es presionar el mensaje que se quiera guardar como favorito y después tocar el ícono de “estrella”.

Si tu equipo es un iPhone, podrás encontrar todos los mensajes destacados dirigiéndote a Configuración y Mensajes destacados o seleccionando el nombre del chat y tocando ” Mensajes destacados “. En el caso de los usuarios Android, tendrán que presionar “Más opciones” y luego “Mensajes destacados”.

3. Revisar mensajes sin tocar el celular: Si lo que quieres es poder revisar whatsapp sin tener que utilizar tu dispositivo móvil, lo que tienes que hacer es descargar la app de escritorio web de Whatsapp, la cual proyectará tus conversaciones del celular a un ordenador. Así podrás enviar mensajes, fotos y Gif’s sin necesidad de tener tu equipo en las manos.

4. Utilizar stickers en las conversaciones: Los emojis se están convirtiendo en cosa del pasado, hoy en día los stickers te ofrecen una forma más divertida de expresarte. Los puedes encontrar en el campo donde se ingresa el texto en una conversación, en un pequeño icono cuadrado con una página lateral doblada, donde además podrás agregar tus propios stickers y bitmojis.

5. Leer mensajes sin estar en línea: La opción de ocultar los “Recibos de lectura”, no es la mejor opción si quieres que la otra persona no se de cuenta que has leído su mensaje. Es por ello que levantar levemente el mensaje en la pantalla y abrir el texto completo en la pantalla de bloqueo del iphone es tu mejor opción para pasar desapercibido.

6. Administrar quién puede agregarnos a grupos: No hay nada que incomode más que ser agregado a un grupo lleno de personas desconocidas. Es por eso que Whatsapp desarrolló la opción de administrar quién puede agregarnos a grupos.

Cuando habilites a los contactos de los cuáles deseas recibir mensajes, estas personas deberán enviarnos un link de invitación en la app. Solo si lo aceptamos, podremos ser agregado al grupo.

Para habilitar a un contacto debemos ir a Configuración > Cuenta > Seguridad > Grupos y seleccionar entre las opciones: Todos, Mis contactos o Mis contactos excepto.

7. Tener el control de sus grupos: Existe una forma de cambiar la configuración del grupo para que solo nosotros podamos hacer cambios en la imagen o nombre de los mismo. Para ello se debe ir a Configuración del grupo y luego a Editar información del grupo.

CÓMO GRABAR UNA LLAMADA DE WHATSAPP EN MI CELULAR

El truco es bastante sencillo y solo deberás descargar una aplicación llamada Cube ACR. Esta pesa alrededor de los 8.2 MB y es totalmente gratuita tanto para Google Play como Apple Store.

Cuando abras Cube ACR dale los permisos correspondientes y selecciona el “modo de prueba”.

Una vez hecho, realiza cualquier llamada de WhatsApp en tu dispositivo. En ese instante la aplicación Cube ACR aparecerá y te indicará si deseas grabar dicha llamada.

Pulsa sobre “Aceptar” y listo.

En caso no desees Cube ACR, otra manera sencilla es utilizar la Grabación de pantalla nativa en nuestro celular. Ella nos dirá si deseamos grabar solamente el contenido multimedia de nuestro celular, el sonido proveniente de tu micrófono, o de ambos. Selecciona el primero y listo.

CÓMO NO APARECER ‘EN LÍNEA’ EN WHATSAPP

Aunque es un truco realmente básico, muchas personas desconocen cómo evitar que tus amigos vean que estás ‘en línea’ en WhatsApp. Para ello debes hacer lo siguiente:

Desde la configuración de tu celular (ya sea iOS o Android) activa la opción de “Modo Avión”.

Ingresa a WhatsApp y responde los mensajes que desees. Así evitarás no solo que estás ‘en línea’, sino además que estás ‘escribiendo’.

Cuando termines, cierra la app.

Regresa a la configuración y desactiva el “Modo Avión” de tu celular.

