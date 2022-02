Seguramente te causa curiosidad saber lo que te dicen en los audios de WhatsApp, pero no quieres que tus amigos, familiares o compañeros del trabajo se enteren que lo has reproducido, así que en esta oportunidad aprenderás los mejores trucos para escuchar todas las notas de voz que te envían sin que tus contactos se den cuenta.

Antes de enseñarte las mejores formas para escuchar los audios de WhatsApp sin que tus contactos se den cuenta, te explicaremos lo que significan las palomitas que aparecen debajo de cada mensaje enviado. Primero, un check plomo, quiere decir que tu mensaje se envió con éxito pero, el usuario aún no lo recibe porque no tiene acceso a internet; el segundo, es el doble check plomo, dan a entender que tus mensajes ya le llegaron al contacto aunque todavía no los ha leído; finalmente, el tercero, el doble check azul, aparece cuando leyeron lo que enviaste, si no recibiste respuesta es porque te han ignorado.

MANERAS DE ESCUCHAR NOTAS DE VOZ EN WHATSAPP SIN QUE SE DEN CUENTA

Desactivando la confirmación de lectura

Asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store. Abre la app y entra en “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad”.

Aquí ubícate en la sección “Confirmaciones de lectura”, por defecto estará activada, desactívala.

Es importante aclarar que tras desactivar esta herramienta, primero, tus contactos no van a saber en qué momento has escuchado sus mensajes de voz, debido a que no aparecerá el doble check azul incluso si llegas a reproducir los audios, asimismo, tú tampoco sabrás si escucharon tus notas de voz; segundo, podrás ver los estados en forma anónima, de igual manera no sabrás quién vio los tuyos; tercero, la “Confirmación de lectura” no aplica para los chats grupales, en resumen los integrantes del grupo van a saber si escuchaste o no un audio.

Crea un grupo de WhatsApp personal

Desde tu celular Android o iOS, abre Google Chrome.

Copia el siguiente texto: wa.me//+(tu código del país) y tu número de teléfono, por ejemplo: wa.me//+51999888777 .

Ahora, pega este enlace en la barra de direcciones de Chrome y pulsa en buscar.

Espera que cargue la página y presiona el botón verde que dice: “ Chatea en WhatsApp con +51999 888777 ″.

″. Automáticamente, se abrirá un chat de WhatsApp en donde solo estarás tú, puedes utilizarlo como blog de notas.

en donde solo estarás tú, puedes utilizarlo como blog de notas. Después, abre la app de WhatsApp , desactiva la “Confirmación de lectura”, entra al chat grupal en donde te enviaron el audio y reenvíalo a tu chat personal.

, desactiva la “Confirmación de lectura”, entra al chat grupal en donde te enviaron el audio y reenvíalo a tu chat personal. Así podrás escuchar la nota de voz sin que se enteren.

Cabe resaltar que al momento de reenviar el audio de la conversación grupal, va a aparecer como visto, pero no como reproducido, es una gran ventaja que te ofrece el referido método.

Modo avión

Cuando recibas un mensaje de voz en un chat personal o grupal, ante de ingresar desplaza el menú de notificaciones de tu celular.

Activa el “Modo avión”.

Luego, espera unos cinco segundos hasta que el celular se quede sin internet o sin señal por completo.

Vuelve a WhatsApp y accede al chat del audio que quieres escuchar.

y accede al chat del audio que quieres escuchar. Reprodúcelo y listo, nadie se enteró.

Esta es una de las mejores formas, ya que incluso no aparecerá el visto y mucho menos el reproducido, el teléfono al estar sin acceso a internet no puede detectar tus movimientos, también eres capaz de enviar mensajes sin que aparezca la palabra “Escribiendo” o el estado “En línea”, por supuesto, después tienes que desactivar el “Modo avión” para que el mensaje llegue a su destino.

¿Tienes algún problema con WhatsApp? ¿Necesitas reportarlo? Si tienes algún tipo de inconveniente, entonces deberás escribirles a su correo de contacto: smb_web@support.whatsapp.com o android_web@support.whatsapp.com. También puedes hacer la misma solicitud desde tu iPhone por medio del servicio exclusivo para iOS.