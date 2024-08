WhatsApp sigue reuniendo la mayor cantidad de funciones dentro de su aplicación de mensajería rápida. En la actualidad no solo ha añadido la inteligencia artificial, misma que es usada por varios a nivel mundial. Sin embargo, no es lo único, pues la plataforma de Meta está interesada en proteger más tu seguridad a fin de que no pierdas tu cuenta.

En los últimos días, millones de personas han empezado a recibir llamadas del extranjero con prefijos que provienen de países del Asia o Medio Oriente. ¿Te ha pasado? Pues ese tipo de comunicaciones solo desean robar información no solo de tu cuenta, sino también de tu WhatsApp.

Felizmente, la app de mensajería rápida ha decidido añadir un botón exclusivo para evitar ser víctima de estafas. Eso sí, viene desactivada por defecto y es mejor que la habilites si es que no quieres perder tus conversaciones, fotos, videos, entre otro tipo de archivo multimedia.

Esta función está presente tanto en los dispositivos Android como en los iPhone.

Lo primero será ingresar a WhatsApp y allí dirigirte a los Ajustes. Ahora pulsa sobre el botón de Privacidad.

Verás una opción que dice “Llamadas”. Simplemente activa el botón de “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

Pero no todo queda allí. Sino también tendrás que habilitar otro botón. Nuevamente, anda a Privacidad, Avanzada y debes activar donde dice “Proteger la dirección IP en las llamadas”.

De esa manera los ciberdelincuentes no sabrán dónde te encuentras.

Cabe precisar que si recibes una llamada del extranjero, nunca vayas a contestar o, de lo contrario, tu voz podrá ser grabada. Asimismo, tampoco vayas a agendarlos, de lo contrario, podrán ver tu hora de conexión, dónde te encuentras y hasta chequear tu foto de perfil.

En caso recibas una comunicación con prefijo extraño, simplemente hazle caso omiso y elimina tu historial de llamadas para que nunca más esa persona se ponga en contacto contigo.

WHATSAPP | Siempre silencia las llamadas a desconocidos. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Más trucos curiosos que puedes hacer en WhatsApp