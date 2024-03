¿Qué es archivados en WhatsApp? La herramienta que ofrece la posibilidad de esconder conversaciones personales y grupales desde la interfaz principal de la referida plataforma de comunicación instantánea. Aunque de cierta manera sí las ocultas con esta función, el objetivo principal es organizar los chats en donde nadie habla, pero seguro te estarás preguntando lo siguiente: ¿Por qué mejor no los elimino? Simple, de repente has enviado o recibido información muy importante que quisieras conservar. Millones de usuarios reportaron que una determinada conversación se salía de la carpeta archivados cuando ese contacto o los integrantes del grupo enviaban mensajes, ¿Quisieras que permanezcan en dicha sección a pesar de la actividad? Hoy te enseñaré un sencillo truco que a mí me funcionó, lo mejor de todo es que no descargarás aplicaciones modificadas como WhatsApp Plus, GB, Fouad y otras versiones alteradas.

Cómo impedir que tus chats de WhatsApp se salgan de archivados

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación y presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones > toca la que dice “Ajustes”.

El siguiente paso es entrar al apartado “Chats”.

Desplázate hacia abajo hasta llegar a la sección “ Chats archivados ”.

”. Finalmente, apaga el interruptor denominado “ Mantener los chats archivados ”.

”. En la descripción indican lo siguiente: “Las conversaciones archivados permanecerán en esta carpeta cuando recibas un nuevo mensaje”.

Estos son los mejores trucos de WhatsApp que te recomiendo

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Video recomendado

¿Cómo funciona esta funcionalidad? Aquí te lo contamos.

Síguenos en nuestras redes sociales: