Esto le pasará a tu columna y espalda por usar mucho WhatsApp

¿No te despegas nunca de la aplicación? ¿Subes al bus, en el cine, en el carro, en la calle, etc., y siempre estás pendiente de responder esos mensajes que te llegan a WhatsApp? La mayoría de las personas ya no camina mirando de frente, sino que estas agachan la cabeza para fijarse y leer todo lo que le escriben. Pero esto debes tener en cuenta.



Según un reciente estudio de parte de eMarketer WhatsApp es considerada la aplicación más importante en más países del mundo, siendo la más descargada en la India, Brasil, Estados Unidos, Indonesia, México, Rusia, Alemania, Italia.

Pero ello también ocasiona que miles de usuarios respondan sus mensajes de la aplicación inclinando la cabeza.

¿Sabes lo que le sucede a tu columna? Un estudio publicado por el cirujano Kenneth K. Hansraj titulado "Assessment of Stresses in the Cervical Spine Caused by Posture and Position of the Head" indica que las personas tienden a inclinar su cabeza 60 grados para contestar un texto, ejerciendo una fuerza de 27 kilos. Lo que perjudica la espalda y, muchas veces, la forma de caminar.

Así podría convertirse tu columna de tanto que respondes el WhatsApp. Así podría convertirse tu columna de tanto que respondes el WhatsApp.

Las cifras van desde los 12 kilos a 15 grados de inclinación hasta los 27 kilos de los 60 grados, pasando por los 18 kilos en 30 grados y los 22 kilos a 45 grados. “La gente se pasa al día una media de entre dos y cuatro horas con la cabeza inclinada, leyendo y escribiendo en sus smartphones y dispositivos”, indica Hansraj.



A pesar de que es imposible de que las persona dejen de usar siempre el teléfono para leer sus mensajes, la posición correcta es que el smartphone suba y no el cuello. Es decir, el sujeto debe permanecer de forma resta para no perjudicar ninguna cervical. Así que ya lo sabes.



NUEVO HUESO EN EL CRANEO POR USAR SMARTPHONE

¿También con WhatsApp? El uso de los smartphones ha causado algunos cambios en el cuerpo del ser humano. Ya se había señalado que el dedo pulgar de algunas personas estaba aumentando por escribir continuamente en los celulares, también se había advertido de problemas en la vista por el exceso de la pantalla móvil. Ahora científicos han descubierto que las personas están desarrollando un extraño hueso en la base del cráneo.



Los más afectados por el nacimiento del extraño hueso, ubicado sobre el cuello, son los jóvenes. De acuerdo a los investigadores de la Universidad de Sunshine Coast, Australia, citados por Clarín, este hueso crece por la posición del ser humano cuando utiliza el celular.