WhatsApp es considerada como una de las aplicaciones más populares actualmente, esto debido a su intuitiva interfaz y rapidez para enviar mensajes a cualquier contacto desde la comodidad de un smartphone.

Sin embargo, se ha informado que esta aplicación dejará de funcionar para algunos modelos de iPhone, precisamente, los que sean compatibles con los sistemas operativos iOS 10 y iOS 11. Esta medida se llevará a cabo a partir del 24 de octubre, por lo que deberás tomar tus precauciones.

Modelos de iPhone que ya no se serán compatibles con WhatsApp

Como se explicó en líneas anteriores, los modelos compatibles con iOS 10 y iOS 11 son los iPhone 5 y iPhone 5c. Es por esta razón que, si tienes alguno de estos celulares, no podrás usar WhatsApp, debido a la reciente decisión de la compañía.

No obstante, podrás seguir usando tu smartphone para otras funciones. En caso no tengas estos modelos, pero todavía uses iOS 10 o iOS 11, te recomendamos que lo actualices a iOS 12 para que sea compatible con WhatsApp.

Con información de El Tiempo.

Cómo actualizar tu iPhone para usar WhatsApp

Lo que primero debes hacer es entrar a Configuración , desde tu celular.

, desde tu celular. Seguido, accede al apartado General .

. Ahora, dale a Actualización de software .

. Finalmente, elige la versión de iOS más reciente o que sea compatible con tu iPhone.

Así puedes eliminar el historia de Safari desde iPhone

Desde tu iPhone, entra a la app Configuración.

Seguido, abre la opción Safari .

. Luego, desplázate hacia abajo de la pantalla y selecciona el icono en forma de libro.

Tras esto, verás que aparece una lista de opciones. Presiona en el icono en forma de reloj.

Ahora, dirígete hacia abajo y selecciona el botón Borrar.

Te aparecerán varias alternativas como: Hoy, Hoy y ayer, La última hora y Siempre .

. Elige Siempre y así habrás eliminado todo el historial de Safari.

Puedes aplicar este truco cada vez que desees deshacerte de información buscada en tu smartphone y seleccionar el intervalo de tiempo preferido.

Síguenos en nuestras redes sociales: