WhatsApp Messenger es una de las aplicaciones que mayor espacio de almacenamiento consume en tu dispositivo móvil, ya que probablemente recibas imágenes y videos a diario por tus conversaciones personales o grupales. Debido a la razón que acabamos de mencionar, la referida plataforma de mensajería instantánea comprime todos los archivos multimedia que envías o recibes, significa que les baja su calidad original.

Muchas personas han reportado que las imágenes o videos recibidos no se almacenan en la galería de su smartphone, ¿Por qué? existen muchas razones, pero primero debes verificar que tengas suficiente espacio de almacenamiento interno en el celular, de lo contrario empieza a depurar elementos que no te sirvan.

No se trata de un error, de hecho, los otros motivos son configuraciones que has realizado en tu cuenta de WhatsApp, las cuales impiden el almacenamiento directo esos archivos en tu galería. No te preocupes porque en Mag vamos a enseñarte la solución para que acabes con este frustrante problema.

La solución para que las fotos y videos de WhatsApp se guarden en la galería del celular

Visibilidad de archivos multimedia

Es probable que hayas desactivado esta herramienta.

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a los “Ajustes” > presiona el apartado de “Chats” > activa el interruptor denominado “ Visibilidad de archivos multimedia ”.

”. En caso se encuentre encendido, accede al chat en donde las fotos o videos que descargas no se puedan guardar en la galería.

Oprime su nombre > se desplegarán los ajustes del chat.

Toca la opción “Visibilidad de archivos multimedia” > te aparecerá la pregunta: “¿Deseas mostrar en la galería de tu dispositivo los archivos multimedia nuevos que descargues?”, escoge “sí”.

Descarga automática

De repente configuraste para que solo se descarguen los documentos y audios, no las fotos y videos.

Vuelve a los “Ajustes de WhatsApp > “Almacenamiento y datos”.

> “Almacenamiento y datos”. Ubícate en la sección “ Descarga automática ” > y aprieta en “Descargar con datos móviles” > selecciona todo o solo las fotos y videos.

” > y aprieta en “Descargar con datos móviles” > selecciona todo o solo las fotos y videos. Retrocede y haz lo mismo en “Descarga con Wi-Fii”.

Listo, así las imágenes o videos que te envíen se descargarán automáticamente tras recibirlas y se guardarán en la galería (debes activar la función que mencionamos anteriormente).

Mensajes temporales

Los chats con la herramienta mensajes temporales activada no almacenan imágenes en la galería.

Aquí hay dos escenarios, que tu amigo haya activado los “ mensajes temporales ”, o que tú lo hayas hecho.

”, o que tú lo hayas hecho. Si es el primero debes pedirle que apague la función.

Para cancelar esta opción ingresa al chat > presiona su nombre.

El siguiente paso es oprimir en “Mensajes temporales”.

Elige “Desactivado”.

Cómo saber cuál es el chat más pesado de WhatsApp

Asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store o App Store de Apple. Abre la aplicación e ingresa a los “Ajustes”, lo haces tocando en el ícono de los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha.

Aquí accede en “Almacenamiento y datos” > “Administrar almacenamiento”.

En la parte superior podrás ver cuánto espacio de almacenamiento ocupa toda tu cuenta de WhatsApp .

. Desplazando hacia abajo la barra espaciadora, te aparecerán los chats en donde has enviado o recibido archivos multimedia.

El primero de la lista es el chat que ocupa mayor cantidad de espacio, incluso a la derecha te sale el peso total en Kilobytes (KB), Megabytes (MB) o Gigabytes (GB).

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

