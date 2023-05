¿Te equivocaste al momento de escribir un mensaje y de casualidad lo enviaste en una conversación personal o grupal de WhatsApp? ahora no será necesario que lo borres “para todos”, dejando esa incómoda marca “Se eliminó este mensaje”, ya que la referida plataforma de comunicación instantánea ha desarrollado una nueva herramienta denominada “Edición de mensajes”, en resumen podrás modificar todo el contenido textual que has compartido con tus contactos.

Aunque la función ya estaba disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de iOS, recientemente ha llegado a los dispositivos de Android, recuerda que los procesos en ambos sistemas operativos son totalmente diferentes. El portal tecnológico WabetaInfo venía anunciando la implementación de esta característica en la versión del aplicativo para Android, pero en ese momento no se conocían los pasos para utilizarla, ahora ya se saben todos los detalles y en Mag los explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que tendrás un tiempo máximo de quince minutos para editar un mensaje de WhatsApp, es así como vas a corregir errores o incluir información adicional en el texto original. ¿El o los contactos podrán acceder a un historial de modificaciones? la respuesta es no, pero si sabrán que has alterado el contenido del mismo, pues dejarás la etiqueta “Editado”.

Así puedes editar un mensaje enviado en WhatsApp

Primero, descarga la beta de WhatsApp para Android, así que ingresa a Google Play Store de Android y busca la aplicación de mensajería.

y busca la aplicación de mensajería. Presiona en el primer resultado que te aparece y desplázate hacia abajo > haz clic “Convertirme en beta tester” > accede al siguiente enlace en caso no veas la opción.

en caso no veas la opción. Después, oprime en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

Vuelve a abrir la app. Ahora, accede a un chat personal o grupal en donde hayas enviado un mensaje con errores.

Pulsa por unos segundos sobre el mensaje > te saldrán las reacciones y en la parte superior se habilitarán unas herramientas.

Toca el ícono de los tres puntos.

Finalmente, aprieta en “Editar” y corrige el mensaje. Cuando termines dale al check de color verde para guardar los cambios.

Recuerda que solo podrás modificar el mensaje en tu teléfono principal, no en dispositivos secundarios, ya que es posible vincular tu cuenta en otro celular con la función “modo compañero”, además, solo vas a corregir textos, no archivos multimedia como fotos, videos, audios, etc.

La guía para que tu pareja no vea chats comprometedores en tu cuenta de WhatsApp

Archivar : cuando archivas una conversación, esta dejará de aparecer en la pestaña de “Chats”, así él o ella no sabrán que hablas con una persona que les causa celos.

: cuando archivas una conversación, esta dejará de aparecer en la pestaña de “Chats”, así él o ella no sabrán que hablas con una persona que les causa celos. Para hacerlo, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes > abre la app y pulsa sobre un chat > se desplegará unas opciones en la parte superior > aquí toca el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

Mantener los chats archivados : las notificaciones de un contacto dejan de aparecer cuando archivas una conversación, pero, si no activas “mantener los chats archivados”, este no solo retornará a la pantalla principal del aplicativo, sino que también te llegarán sus notificaciones.

: las notificaciones de un contacto dejan de aparecer cuando archivas una conversación, pero, si no activas “mantener los chats archivados”, este no solo retornará a la pantalla principal del aplicativo, sino que también te llegarán sus notificaciones. Para habilitar haz lo siguiente: “Ajustes” > “Chats” > desplázate hacia abajo y activa la función “Mantener los chats archivados”.

Mensajes temporales: finalmente, con esta función se eliminará todo el contenido de una chat personal o grupal, ya sea en 24 horas, 7 días o tres meses. Para habilitar la herramienta accede al chat > oprime el nombre del mismo > aprieta en “Mensajes temporales” y escoge el tiempo.

