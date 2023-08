Todo lo que compartes por WhatsApp, ya sean mensajes textuales o archivos multimedia, se encuentra protegido automáticamente con el cifrado de extremo a extremo, un mecanismo de seguridad para que nadie (ni siquiera el aplicativo) tenga acceso a la información de tus conversaciones personales, grupales, publicación de estados, llamadas y videollamadas.

Lo mismo no sucede con las copias de seguridad, estas no se encuentran encriptadas, así que debes activar su cifrado de manera manual a través de las configuraciones. Cuando lo haces te piden crear una contraseña que no debes compartir con nadie, ya que si eres víctima de la ciberdelincuencia podrían restaurar la referida copia de respaldo en otro celular, ¿Te gustaría cambiarla si sospechas que alguien más la conoce? en Mag lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, recomendamos que no desactives el cifrado de punto a punto para las copias de seguridad, es cierto que parece una función problemática, no obstante, ayuda mucho en la protección de tus datos personales porque solo tú serás capaz de restaurar la información.

Los pasos para cambiar la contraseña de tu copia de seguridad en WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, abre la aplicación e ingresa a los “Ajustes”.

Luego, presiona sobre el apartado “Chats”.

Desplázate hacia abajo y oprime en “Copia de seguridad”.

Toca la opción “Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo” > “ Cambiar contraseña ” > te pedirán que agregues la contraseña actual, por supuesto.

” > te pedirán que agregues la contraseña actual, por supuesto. Cuando ingreses la correcta escribe la nueva contraseña (no olvides apuntarla) > pulsa en “Siguiente”.

Finalmente, espera que termine el proceso de actualización y dale a “Ok”.

Por qué no debes abrir los enlaces cortos en WhatsApp

Muchos de estos enlaces escondidos tienden a robar parte de tu información.

Por ejemplo, si los abres en el celular, pueden no solo paralizar tu dispositivo móvil, sino que no podrás realizar ninguna acción dentro de WhatsApp.

Estos son los denominados “mensajes bomba” a los que tienes que tener mucho cuidado.

Pero en el caso de que los abras en la computadora, laptop, entre otros, puede ser contraproducente.

A veces se trata de un enlace malicioso o un malware que tiende a robar toda tu información.

Incluso esta obtendrá tus claves guardadas en tu dispositivo.

De esa forma las hackeará y no tendrás acceso por un tiempo determinado hasta que hayas apelado de que no fuiste tú.

Lo mejor será siempre eliminar ese enlace desde donde te han mandado el enlace.

Además, para que no tengas alguna tentación, también puedes borrar la conversación completa de WhatsApp.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: