A través de Whatsapp Messenger puedes enviar o recibir diferentes archivos multimedia, como por ejemplo: imágenes, videos, documentos, etc., todos se almacenan y organizan de manera automática en unas carpetas internas de tu dispositivo móvil, las cuales fueron creadas por la referida plataforma de mensajería instantánea al momento de registrarte.

WhatsApp siempre comprime o baja la calidad de los archivos multimedia porque todos consumen espacio de almacenamiento en tu celular. Es cierto que los audios son menos pesados a diferencia de otros elementos, pero paulatinamente podrían llenar la memoria interna del equipo sin que te dieras cuenta, ¿Quieres evitarlo? en Mag te enseñaremos un sencillo truco.

La mayoría de usuarios conserva las fotos o videos para tenerlas como recuerdo, no obstante, lo mismo no sucede con una nota de voz, así que te diremos cómo grabar mensajes de audio que solo se reproducen por única vez, significa que no se almacenarán en el smartphone.

Cómo enviar audios de WhatsApp que no se guardan en el celular

Es necesario destacar que se trata de una nueva opción disponible en el programa beta de WhatsApp para Android.

para Android. Para descargar esta versión ingresa a la Google Play Store y en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

y en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ ”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces haz clic en el siguiente . Ahora, abre la aplicación beta (es la misma) y entra a una conversación personal o grupal.

Luego, pulsa el ícono del micrófono (abajo a la derecha) y deslízalo hacia arriba para activar el “modo mano libres” mientras grabar el audio.

Aquí te saldrá el símbolo del número uno encerrado en un círculo ( herramienta reproducir una sola vez ), presiónalo hasta que se pinte de color verde.

), presiónalo hasta que se pinte de color verde. Finalmente, envíalo. Tus contactos van a escucharlo una sola vez y luego se borrará del chat y almacenamiento del smartphone.

Vista previa de los audios de única reproducción en WhatsApp. (Foto: WabetaInfo)

El truco para no mandar audios con errores en WhatsApp

Si te equivocaste en el contenido de la nota de voz que querías mandar a un amigo o pareja, no te preocupes, te explicamos cómo evitarlo y enviar uno correcto.

El primer paso es abrir la app de WhatsApp.

Accede al apartado “Chats”.

Una vez hecho esto, entra a la conversación donde quieras enviar un audio.

Mantén pulsado el botón del micrófono y deslízalo hacia arriba para activar el candado.

En seguida, empieza a grabar lo que deseas.

Cuando termines, sal del chat.

Vuelve a ingresar y notarás el reproductor de la nota de voz en la zona inferior de la pantalla.

Tras esto, toca en el botón de reproducción para escuchar el audio.

Si notas algún error en tu mensaje, elimínalo y graba otra vez.

Con este truco puedes asegurarte de que el contenido que quieras enviar sea el correcto y así puedas evitar el “mensaje eliminado” que puede causar curiosidad a tus contactos.

