WhatsApp Messenger desarrolló una función para que ocultes tu estado de conexión, pero muchas personas prefieren no utilizarla porque tampoco pueden ver quiénes se encuentran “En línea” mientras chatean. Si perteneces a este último grupo de usuarios, desde Mag te enseñaremos a habilitar el “modo conectado”. Toma nota.

Como su propio nombre lo indica, el modo conectado se encarga de que aparezcas “En línea” las 24 horas del día, incluso si has salido del aplicativo móvil. No es un configuración nativa, de hecho tendrás que apoyarte con la versión de navegadores, hablamos de WhatsApp Web.

El lado positivo es que no descargarás aplicaciones de terceros o programas modificados de WhatsApp, como por ejemplo: WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., las cuales sí tienen funciones para que siempre estés conectado, incluso te permite anclar una hora de última conexión.

Los pasos para habilitar el “modo conectado” en WhatsApp

Primero, entra a WhatsApp Web a través de un ordenador o laptop.

a través de un ordenador o laptop. Vincula tu cuenta escaneando el código QR con la cámara del aplicativo móvil.

No tienes nada más que hacer, solamente deja tu cuenta WhatsApp Web abierta, ojo, no cambies de pestaña y tampoco minimices el programa, de lo contrario desaparecerá la palabra “En línea”.

abierta, ojo, no cambies de pestaña y tampoco minimices el programa, de lo contrario desaparecerá la palabra “En línea”. Recuerda realizar este método en tu computadora personal, así nadie será capaz de revisar tus conversaciones.

Además, la PC tiene que estar configurada para que no se bloquee por inactividad, para lograrlo presiona las teclas Windows + X > luego, oprime en “Configuración” > “Personalización”.

En el lado izquierdo haz clic en “Pantalla de bloqueo” > desplázate hacia abajo y aprieta en “Configuración del tiempo de espera de la pantalla”.

Finalmente, en los apartados “Pantalla” y “Suspender” elige “Nunca”.

Por qué apareces en línea tras haber cerrado WhatsApp

Como lo dijimos hace un momento, WhatsApp cree que sigues conectado cuando cierras la app de manera incorrecta.

cree que sigues conectado cuando cierras la app de manera incorrecta. Es así que la palabra “En línea” continúa por unos pocos segundos o minutos en casos poco comunes.

Ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Busca y presiona sobre el apartado “ Aplicaciones ”.

”. Te aparecerán todas las apps que has descargado e instalado en tu celular > Accede a WhatsApp.

Desplázate hacia abajo y oprimir la opción denominada “ Forzar cierre ” (se encuentra en el extremo inferior derecho).

” (se encuentra en el extremo inferior derecho). Por último, verás un aviso que indica lo siguiente: “ Forzar la detención de una app puede generar errores ”, no ocurrirá nada malo, así que toca en “Aceptar”.

”, no ocurrirá nada malo, así que toca en “Aceptar”. Listo, eso sería todo, ya no volverás a salir “En línea”.

Realiza el mismo proceso cada vez que abras el aplicativo.

