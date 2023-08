Como se recuerda, WhatsApp no solo te permite enviar mensajes textuales, audios, videos e imágenes, también es compatible con los documentos Word, Excel, PDF, etc. En caso quieras buscar uno de estos archivos en las diferentes conversaciones personales y grupales de tu trabajo o universidad, desde Mag te enseñaremos a organizarlos por fecha de llegada o salida. Toma nota y no omitas ningún paso.

Cada chat de WhatsApp organiza por fecha y hora todos los archivos multimedia que has enviado o recibido, no obstante, es probable que hayas borrado esa conversación y ahora no sepas cómo recuperar un documento que tu jefe te está pidiendo con urgencia.

Por fortuna, así hayas eliminado el chat en donde estaba el documento, aún se almacena en las carpetas internas de tu dispositivo móvil, pero si has vaciado la conversación ahora mismo te decimos que será imposible recuperarlo. Para seguir el proceso te recomendamos utilizar el gestor de archivos que viene por defecto en tu smartphone.

Así puedes organizar por fecha los documentos que enviaste o recibiste en WhatsApp

Primero, accede al gestor de archivos que viene instalado en tu celular.

que viene instalado en tu celular. Ahora, presiona sobre el ícono de la lupa que se ubica en el extremo superior derecho.

El siguiente paso es escribir WhatsApp y oprimir en la carpeta “com.whastapp.” > “WhatsApp” > “Media”.

y oprimir en la carpeta “com.whastapp.” > “WhatsApp” > “Media”. Aquí te aparecerán todos los archivos que has enviado por el aplicativo. Toca en “WhatsApp Documents”.

Los documentos estarán desordenados, pulsa en “Nombre” (junto al ícono de una flecha apuntando hacia arriba) y organízalos por “Fecha”, “Tipo” o “Tamaño”.

Los motivos para no retirar la tarjeta SIM de tu celular en donde utilizas WhatsApp

Primero, te comentamos que tu cuenta de WhatsApp no se va a cerrar si expulsas el chip.

El primer inconveniente es que te vas a quedar sin conexión a internet (en caso navegues con los datos móviles).

Si WhatsApp se cae a nivel mundial estarás incomunicado, pues no vas a realizar o recibir las llamadas telefónicas o mensajes de texto.

La información de tus conversaciones personales y grupales también estarían en riesgo (incluyendo los archivos multimedia).

Si alguien con malas intenciones se apodera de la tarjeta SIM retirada podría robar tu cuenta.

Solo debe insertar el chip en otro celular y registrarse en WhatsApp, ¿Es posible? Sí, porque le llegará el código de verificación.

