En muchas ocasiones sueles realizar algunas configuraciones de seguridad o privacidad a través de tu cuenta de WhatsApp Messenger, las cuales de repente no recuerdas haberlas hecho porque ha pasado demasiado tiempo o simplemente cambiaste de dispositivo móvil. Hoy te explicaré un sencillo truco para que los contactos agregados y no añadidos puedan incluirte nuevamente a cualquier conversación grupal. No será necesario descargar aplicaciones adicionales o programas modificados como WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., ya que todo lo harás mediante los ajustes nativos de la referida plataforma de mensajería instantánea, sin embargo, ten en cuenta que los números desconocidos también tendrán el poder de agregarte a sus chats grupales.

Cómo hacer que todos te puedan agregar a un grupo de WhatsApp

Primero, verifica que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes.

no tenga actualizaciones pendientes. Ahora, presiona sobre el ícono de los tres puntos que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, toca sobre los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en el apartado de “Privacidad”.

Desplázate hacia abajo y aprieta en “ Grupos ”.

”. La app te preguntará lo siguiente: “ ¿Quién puede añadirme a los grupos? ”.

”. Finalmente, marca la alternativa “Todos”.

