Algunas personas se disfrazan o suelen decorar su casa para celebrar “Halloween” durante el próximo 31 de octubre, sin embargo, los más jóvenes prefieren personalizar su dispositivo móvil o cuenta de WhatsApp Messenger, así que desde Mag te enseñaré a descargar los mejores fondos de pantalla realistas (4k) con temática por la “Noche de brujas”, de esta manera podrás agregarlos en tus conversaciones personales o grupales favoritas.

No solo actives el modo oscuro para celebrar Halloween, mejor aprende a descargar totalmente gratis unos increíbles fondos de pantalla que puedes utilizar en cada chat de WhatsApp, sin duda vas a obtener una vista increíble por la excelente calidad de las imágenes.

Primero tienes que descargar la siguiente aplicación por la Google Play de Android: “Tus fondos con Halloween”, aquí te dejamos el enlace. La referida app se actualiza todos los años e incluso te envía notificaciones cuando crean nuevos wallpapers.

Los pasos para agregar un fondo realista de Halloween en tus chats de WhatsApp

Primero, abre la aplicación “Tus fondos con Halloween”, es opcional otorgarle el acceso a las notificaciones.

Ahora, te saldrá todos los fondos, su interfaz es simple.

Presiona el ícono del círculo que se ubica en el extremo inferior derecho.

Se desplegarán algunas herramientas, oprime la flecha que apunta hacia abajo (Descargar). La imagen se guardará en la galería.

Abre WhatsApp e ingresa a un chat personal o grupal.

e ingresa a un chat personal o grupal. El siguiente paso es tocar los tres puntos > “Fondo de pantalla” > “Cambiar”.

Aprieta en “Mis fotos” > “Todas las fotos” > selecciona la imagen y ajústala en la conversación”.

Finalmente, pulsa en “Establecer fondo de pantalla”.

Así puedes colocar un fondo de pantalla en WhatsApp Web

No es una opción nativa, así que te apoyarás de una extensión denominada “WA Web Plus”, la obtienes directamente a través de la Chrome Web Store o haciendo clic en el siguiente enlace, el sitio es de Google, así que no te preocupes por la seguridad, está garantizada.

Cuando hayas instalado la extensión en Google Chrome, haz clic en el ícono del rompecabezas (extensiones) que se ubica en el extremo superior derecho.

Se abrirán todas tus extensiones de Chrome, pero busca “WA Web Plus para WhatsApp” y aprieta los tres puntos verticales del lado derecho.

Se desplegarán algunas opciones, aquí toca en “Fijar”.

Como puedes apreciar, ahora arriba a la derecha te saldrá el ícono de una cruz verde encerrada en un círculo, esta pertenece a “WA Web Plus”.

El siguiente paso es ingresar a WhatsApp Web de la manera normal, escaneando el código QR.

de la manera normal, escaneando el código QR. Después, aprieta el ícono de la extensión y te aparecerá una larga lista de opciones.

Marca la que dice “Fondo de pantalla de chat personalizado”.

Se habilitará un recuadro en donde tienes que colocar el URL de la imagen que has elegido.

El enlace lo consigues del navegador de tu preferencia. Si la imagen está dentro de un artículo o noticia, dale clic derecho y ábrela en una pestaña nueva, tiene que estar sola para copiar el URL.

Por último, oprime en “Guardar”.

Las mejores frases cortas para enviar en WhatsApp por Halloween

“El muerto al pozo y el vivo al gozo”.

“No estaba muerto, andaba de parranda”.

“De muertos y tragones están llenos los panteones”.

“El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe”.

“Ya se lo llevó la flaca”.

“Ya colgó los tenis”.

“Ya chupó faros”.

“Uno propone, Dios dispone, llega la muerte y todo lo descompone”.

¿Te pareció interesante este truco de WhatsApp? Te contamos que esta aplicación de mensajería está en constante cambio y actualización, por lo que siempre salen nuevos atajos, códigos y herramientas que harán más divertida tu experiencia mandando o recibiendo textos, stickers o contenido multimedia. Para seguir descubriendo las novedades solo necesitarás entrar al siguiente enlace con más notas de WhatsApp en Mag, y listo. ¡No te lo pierdas!

Síguenos en nuestras redes sociales: