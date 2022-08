Cada vez que ingresas a WhatsApp y alguien abre una conversación contigo, automáticamente esa persona podrá saber que te encuentras “en línea”, una información que solo se ocultaba de las siguientes maneras: descargando las versiones de WhatsApp Plus, GB, Fouad, etc., o con la ayuda de aplicaciones de terceros, de forma nativa era imposible. La referida plataforma de mensajería ya te permite esconder el estado “en línea” para todos o únicamente a los contactos que tú quieras, ¿Quieres saber cómo activar y utilizar la nueva función? desde Mag lo explicaremos a continuación.

WhatsApp refuerza la privacidad de tu cuenta y ahora ya podrás esconder tu estado activo o “en línea” desde la propia aplicación, una función que se venía probando durante mucho tiempo en el programa Beta de WhatsApp. Además, es necesario destacar que la nueva herramienta llega oficialmente para todos los usuarios de iOS y Android.

LOS PASOS PARA OCULTAR EL “EN LÍNEA” DE WHATSAPP A CIERTOS CONTACTOS

Antes de comenzar, debes asegurarte que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple, si ya actualizaste la app y aún no te aparece la función, no te preocupes, recuerda que todavía se está desplegando de manera paulatina por todo el mundo. Toma nota.

Primero, abre WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho, en Android, luego toca sobre los “Ajustes”; para el caso de iOS tienes que oprimir el ícono de la rueda dentada o engranaje (abajo a la derecha).

Ahora, entra en el apartado de "Cuenta" > "Privacidad".

Aquí vas a ver una nueva pestaña denominada “Última conexión y en línea”, apriétala.

Finalmente, decide si quieres que tu conexión la vean “Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos excepto” o “Nadie”.

ESTAS SON LAS 10 FUNCIONES DE WHATSAPP PLUS QUE WHATSAPP OFICIAL YA TIENE

Envío de archivos pesados : este año, WhatsApp dejó atrás los escasos 100 MB que te ofrecía como límite para enviar un archivo multimedia, ya que ahora vas a compartir elementos que pesen hasta 2 GB como máximo.

: este año, WhatsApp dejó atrás los escasos 100 MB que te ofrecía como límite para enviar un archivo multimedia, ya que ahora vas a compartir elementos que pesen hasta 2 GB como máximo. Personalización de chats : WhatsApp Messenger ya te permite añadir un fondo distinto a cada conversación, asimismo, puedes aplicar un tema claro u oscuro.

: WhatsApp Messenger ya te permite añadir un fondo distinto a cada conversación, asimismo, puedes aplicar un tema claro u oscuro. Estado “En línea” : aunque todavía no llega a la app oficial, WhatsApp está probando en su versión beta quién puede ver tu estado de conexión y a qué contactos se bloquea esta información.

: aunque todavía no llega a la app oficial, WhatsApp está probando en su versión beta quién puede ver tu estado de conexión y a qué contactos se bloquea esta información. Fotos y vídeos sin compresión : si no quieres que perder la calidad de las fotos y videos debes enviarlos como documentos.

: si no quieres que perder la calidad de las fotos y videos debes enviarlos como documentos. Ver estados sin que lo sepan, escuchar audios y leer mensajes sin que aparezca el doble check azul : esta herramienta llevar años en WhatsApp, desactivando la confirmación de lectura podrás ver estados, escuchar audios y leer mensajes sin que tus amigos sepan que has visto el contenido de su conversación. No aplica para los chats grupales.

: esta herramienta llevar años en WhatsApp, desactivando la confirmación de lectura podrás ver estados, escuchar audios y leer mensajes sin que tus amigos sepan que has visto el contenido de su conversación. No aplica para los chats grupales. Desbloqueo de la aplicación con huella dactilar : algunos móviles son compatibles con una importante función de seguridad y privacidad de WhatsApp, ya que para ingresar a tu cuenta y ver tus chats primero deberás colocar tu huella dactilar.

: algunos móviles son compatibles con una importante función de seguridad y privacidad de WhatsApp, ya que para ingresar a tu cuenta y ver tus chats primero deberás colocar tu huella dactilar. Respuestas automáticas : WhatsApp tiene diferentes versiones, una de estas es WhatsApp Business, la cual tiene la opción de respuestas automáticas a los mensajes que recibes.

: WhatsApp tiene diferentes versiones, una de estas es WhatsApp Business, la cual tiene la opción de respuestas automáticas a los mensajes que recibes. Mensajes temporales: en cada conversación puedes activar esta función para que tus mensajes, documentos, fotos, videos y audios desaparezcan después de 24 horas, 7 o 90 días.

