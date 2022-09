Es probable que hayas quedado en buenos términos con tu expareja y todavía se tengan agregados en la agenda de WhatsApp, sin embargo, en caso de que él o ella se quiera contactar contigo diariamente, ya sea por llamada de voz o videollamada, puedes realizar un sencillo truco para que la referida plataforma de mensajería impida que esa persona se comunique contigo, solo será capaz de enviarte mensajes, ¿Quieres saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Antes de comenzar, es importante aclarar que esta herramienta no se encuentra disponible en la versión oficial de WhatsApp, sino que la puedes probar a través de WhatsApp Plus, un APK similar a la app de Meta y considerado como “no oficial” por la misma compañía. Queda bajo tu propia responsabilidad el instalarla, ya que si WhatsApp detecta que la estás utilizando puede banearte temporalmente o para siempre, aunque no se hayan registrado muchos casos.

Básicamente, cuando tu expareja apriete sobre el ícono de la llamada o videollamada que se ubica en el extremo superior derecho de cada chat, WhatsApp no conectará la comunicación y le impedirá timbrarte, pues el aplicativo le informará al usuario que no cuenta con señal o que estás ocupado en otra llamada.

LOS PASOS PARA IMPEDIR QUE TU EXPAREJA TE LLAME POR WHATSAPP

Primero, ingresa a WhatsApp Plus .

. Ahora, abre el chat de tu pareja o el de la persona que no quieres recibir sus llamadas o videollamadas.

El siguiente paso es presionar sobre la foto de perfil de ese contacto.

Se desplegarán algunas opciones, oprime la que dice “No hay llamadas”.

Finalmente, escoge la notificación que a tu expareja le aparecerá cuando te llame, pueden ser las siguientes: “No hay señal”, “Estás ocupado” o “(x persona) está en una llamada”.

CÓMO DESCARGAR APK DE WHATSAPP PLUS EN ESPAÑOL SIN PUBLICIDAD 2022

Desde la versión oficial de WhatsApp Realiza una copia de seguridad.

Luego, procede a eliminar tu cuenta y desinstalar el aplicativo en tu celular.

Acto seguido, debes descarga y ejecutar manualmente el APK de WhatsApp Plus haciendo clic en el siguiente enlace .

. Abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que el APK funcione correctamente en tu celular Android.

Sigue los pasos que te indica para que registres tu cuenta en WhatsApp Plus. Coloca tu número de celular, el código de verificación, etc.

Con eso ya tendrás el programa en español.

Recuerda que al tratarse de un APK, debes actualizar WhatApp Plus manualmente. En caso de no hacerlo corres el riesgo de ser baneado para siempre.

QUÉ ES EL MODO MULTIDISPOSITIVO DE WHATSAPP

El modo multidispositivo, como su propio nombre lo indica, es el gran reto de WhatsApp para que puedas vincular tu cuenta en todas las versiones del aplicativo que mencionamos anteriormente, esto lo harás de manera simultánea y sin depender del teléfono móvil, significa que así el smartphone no tenga conexión a internet, esté apagado, lejos del ordenador o laptop, no se interrumpirá el funcionamiento en las otras versiones y seguirás chateando sin inconvenientes.

Es importante aclarar que todos los dispositivos se van a sincronizar automáticamente, quiere decir que si escribes “Hola” en WhatsApp Web, en las demás versiones también se reflejará el mismo mensaje. En el caso del aplicativo para tabletas, la vinculación también se realizará escaneando un código QR. Por otra parte, se recomienda que siempre cierres sesión cuando abras tu cuenta en un tablet, PC o laptop ajena, ya que si no lo haces podrían revisar tus conversaciones sin que te dieras cuenta, recuerda que todas funcionarán de forma independiente.

