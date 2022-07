En caso tus conversaciones grupales o personales de WhatsApp tengan activada la herramienta de descarga automática de archivos multimedia (Visibilidad), todas las fotos o videos que te envíen tus contactos se almacenarán automáticamente en la galería de tu dispositivo Android, el mismo sitio al que posiblemente le hayas concedido su permiso a más de una aplicación, incluyendo a Google, ¿Te gustaría aprender el truco para que Google no tenga el acceso a tus imágenes o videos? desde Mag lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Android es un sistema operativo para móviles desarrollado por Google, así que no es una novedad el decir que los de Alphabet Inc. almacenan información sobre ti, por ejemplo: recopilan las búsquedas que realizas en la web, saben qué aplicaciones utilizas, tiene acceso a tu micrófono (por el Asistente de Google), etc., sin embargo, en determinadas ocasiones los usuarios suelen otorgarle otros permisos del celular a Google, como el de la galería, si haces esto la compañía de la gran “G” podría ver las fotos y videos que te envían por WhatsApp.

ASÍ PUEDES IMPEDIR QUE GOOGLE TENGA ACCESO A LAS FOTOS Y VIDEOS QUE TE ENVÍAN POR WHATSAPP

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona en el apartado que dice “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que vienen instaladas de forma predeterminada en el teléfono y las que has descargado.

Busca la app de Google (No Google Chrome), se recomienda encontrarla con la ayuda de la lupa (arriba a la derecha).

Accede a Google y toca en la opción denominada "Permisos".

En la sección “Con permiso”, aprieta en “Archivos y contenido multimedia”.

Finalmente, selecciona en “No permitir”.

Listo, así impedirás que Google continúe teniendo el acceso a las fotos y videos que se descargan automáticamente en WhatsApp y que se almacenan en la galería; si quieres reforzar tu privacidad, también se recomienda quitarle los permisos de tu cámara, además, puedes hacer la misma acción con otros servicios que te brinda Google, como Google Photos por ejemplo.

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA

Aplicaciones no oficiales : te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc. Difundir phishing y promociones falsas : normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias. Rumores y extorsión : si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado. Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

