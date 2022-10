Seguro no te has dado cuenta pero al momento de registrarte por primera vez en WhatsApp, la referida plataforma de mensajería te pide un “Nombre” e “Info.” que son campos obligatorios de rellenar y no puedes dejar en blanco. Supongamos que colocaste tu nombre y apellido, luego te agregaron a un chat grupal del trabajo o universidad en donde observas que también añadieron a algunos contactos que no tienes registrados, significa que son extraños, ellos tienen la capacidad de acceder a los ajustes de la conversación y saber cómo te llamas porque aquí aparecen todos los participantes, ¿Te gustaría evitarlo? desde Mag te explicaremos cómo hacerlo.

Actualmente, en WhatsApp es posible ocultar la “Hora de última vez”, la conexión “En línea”, “Foto de perfil”, “Estados”, visualización de mensajes y hasta la “Info.”, pero, curiosamente no se puede esconder el “Nombre”, ¿Por qué? se estima que esta sección se relaciona con el código QR privado, el cual alguien lo puede escanear para agregarte de inmediato sin la necesidad de brindar un número telefónico o añadirte manualmente.

ASÍ PUEDES OCULTAR TU NOMBRE EN LOS GRUPOS DE WHATSAPP

Primero, ingresar a la siguiente web Compart .

. Se abrirá una página extraña. Aquí pulsa por unos segundos sobre el recuadro de color blanco para que copies los caracteres invisibles.

Ahora, corrobora que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS.

no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de iOS. Abre la app y toca el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho > entra a los “Ajustes”.

El siguiente paso es oprimir en tu foto de perfil > después en el lápiz de la sección “Nombre”.

Sustituye tu nombre pegando el texto que copiaste de “Compart”.

En ese momento verás que tu nombre se quedará en blanco, dale en “Guardar”.

Listo, así dejarás esta sección vacía y nadie del grupo sabrá cómo te llamas.

ESTO DEBES HACER SI TE AGREGARON A UN CHAT GRUPAL DE WHATSAPP

Silenciar las notificaciones : abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”.

: abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre el chat grupal que quieres silenciar, luego, presiona el ícono de una bocina que se encuentra en la parte inferior, al costado de la herramienta “anclar”. Archivar : es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo.

: es cierto acabas de silenciar el grupo, pero cuando haya actividad siempre quedará en la parte de arriba de la interfaz principal y resulta ser algo molesto, por ello, archiva la conversación pulsando el chat y oprimiendo el ícono de la carpeta con una flecha que apunta hacia abajo. Evita que te agreguen a nuevos grupos : toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal.

: toca los tres punto de arriba > “Ajustes” > “Cuenta” > “Privacidad” > desplázate hacia abajo hasta llegar a “Grupos” > “Mis contactos excepto...” y por último elige a las personas que tendrán el permiso de añadirte a cualquier chat grupal. Activa los mensajes temporales: una buena forma de ahorrar almacenamiento y evitar que la memoria de tu celular se llene cuando en el grupo envían muchas fotos y videos, es activando los “mensajes temporales”. Para ello, entra al chat y aprieta el nombre del mismo, se desplegarán las configuraciones, busca la denominada “Mensajes temporales” y elige “24 horas”, “7 días” o “90 días”, todo lo que recibas o envíe se eliminará en ese determinado tiempo.

