WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que abres cada vez que quieres comunicarte inmediatamente con alguien, pues la referida plataforma de Meta se ha convertido es una herramienta imprescindible para los millones de usuarios que la utilizan por diferentes partes del mundo. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos cuatro trucos para que WhatsApp consuma poca cantidad de batería en tu teléfono móvil con sistema operativo Android. Toma nota.

Además, WhatsApp no solo sirve para el ámbito social, sino también para el entorno laboral, debido a que en cuestión de segundos puedes enviar uno o varios documentos Word, Excel, PDF, etc., asimismo, te permite crear grupos de trabajo y coordinar desde una sola conversación con todo el personal que tienes a tu cargo.

Entonces, se podría decir que de todas las aplicaciones instaladas en tu smartphone, WhatsApp es la que mayor cantidad de horas se utiliza durante el transcurso de un día, y aunque no lo creas, está plataforma es capaz de agotar por si misma una batería de 5.000 mAh sino tiene los siguientes ajustes:

CÓMO CONSUMIR MENOS BATERÍA MIENTRAS UTILIZAS WHATSAPP

Activando el modo oscuro : asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. Ahora, presiona el ícono de los tres puntos verticales > entra en “Ajustes” > “Chats” > “Tema” > selecciona “Oscuro” y “Ok”.

: asegúrate que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store. Ahora, presiona el ícono de los tres puntos verticales > entra en “Ajustes” > “Chats” > “Tema” > selecciona “Oscuro” y “Ok”. Cierra sesión en WhatsApp Web : vuelve a presionar los tres puntos > accede a “Dispositivos vinculados” > en la sección “Estado del dispositivo” toca sobre el ícono del navegador, puede ser Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc. > se abrirá una ventana en donde debes hacer clic en “Cerrar sesión”.

: vuelve a presionar los tres puntos > accede a “Dispositivos vinculados” > en la sección “Estado del dispositivo” toca sobre el ícono del navegador, puede ser Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, etc. > se abrirá una ventana en donde debes hacer clic en “Cerrar sesión”. Desactivar notificaciones : abre los “Ajustes” > “Notificaciones” > desactiva el interruptor que dice “Tonos de conversación”, “Notificaciones en alta prioridad”, “Notificaciones de reacciones” y haz lo mismo para los chats grupales. También desactiva la vibración.

: abre los “Ajustes” > “Notificaciones” > desactiva el interruptor que dice “Tonos de conversación”, “Notificaciones en alta prioridad”, “Notificaciones de reacciones” y haz lo mismo para los chats grupales. También desactiva la vibración. Elimina la memoria caché de WhatsApp: servirá para liberar un poco de espacio en tu celular y que nada esté causando un consumo excesivo de la batería. Entra a los “Ajustes” del smartphone, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje > el siguiente paso es apretar en el apartado “Aplicaciones” > “WhatsApp” > “Eliminar caché”.

POR QUÉ MOTIVO SALE UN PUNTO VERDE Y UN ARROBA EN LOS CHATS DE WHATSAPP

Normalmente, el punto verde aparece en los chats grupales de WhatsApp, pues al recibir tantos mensajes y si no tienes tiempo de leerlos al momento, activas la función “Marcar como no leído”, de esta manera sabrás que debes leer el contenido de esa conversación en tu tiempo libre. La activas así:

Abre WhatsApp y pulsa por unos segundos sobre una chat grupal o individual hasta que esté sombreado.

y pulsa por unos segundos sobre una chat grupal o individual hasta que esté sombreado. El siguiente paso es presionar el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecho.

Se desplegarán cuatro opciones, escoge la que dice “Marcar como no leído”.

Por último, te saldrá el punto verde al costado de ese contacto.

Cada vez que recibes muchos mensajes en un chat y abres la conversación, WhatsApp pensará que los has leído todos, sin embargo, a veces la cantidad de mensajes supera los 100, 200, 300, etc., y para no olvidarte de leerlos más adelante puedes activar la herramienta “Marcar como no leído”. Por otra parte, el arroba aparece cuando te han mencionado en un grupo, no existe mayor secreto.

