¿Team Android o Team iOS? Las diferencias entre el sistema móvil de Apple y Google siguen dividiendo a los amantes de la tecnología, especialmente a aquellos que usan WhatsApp. A simple vista, el servicio de mensajería luce igual en un iPhone y en un teléfono fabricado por Xiaomi, Samsung, Realme u otra marca que utilice el programa desarrollado por el equipo de Mountain View.

No te preocupes, nuestra intención no es hacer que vayas a comprar un smartphone con un sistema operativo determinado. La experiencia de uso será la misma y la lista no es larga. Sin embargo, creemos que es necesario tener estas diferencias en cuenta, en especial, si estás pensando en cambiar de celular.

La página web Xatakamovil.com enumeró las características que pueden observarse en WhatsApp cuando está instalado en un dispositivo con Android y otro con iOS.

Interfaz con colores

No importa la marca de tu celular Android, cuando inicies WhatsApp verás un marco de color verde en la parte superior de la pantalla y el resto será de color blanco o un tono negro, dependiendo si se tiene activado el tema oscuro del teléfono. En los dispositivos móviles con iOS, el color blanco está presente en toda la pantalla.

Otra diferencia reside en el orden de las pestañas en cada sistema. En Android, en la parte superior de la pantalla, veremos de izquierda a derecha:

Cámara

Estados

Llamadas

Mientras que en iOS se muestran así:

Estados

Llamadas

Cámara

Chats

Configuración

Estas funciones se encuentran en la parte inferior del celular.

Acceso a las configuraciones o ajustes

Los iPhone tienen la ventaja de tener el panel de configuraciones en un apartado que está a simple vista del usuario. Pero, para los amantes de Android, el panel no es tan visible. Para acceder a esta sección, debes hacer lo siguiente:

Entra en WhatsApp y ve a la pestaña de Chats

En la parte superior verás tres puntos junto a una lupa

Presiona los tres puntos y selecciona Ajustes

Ahora podrás modificar tu nombre de usuario, nivel de privacidad, cambiar el tono de notificaciones y cambiar tu foto de perfil.

Otras diferencias entre un sistema y otro

En Android puedes seleccionar varias conversaciones y luego eliminarlas, pero en el sistema de Apple tendrás que borrar las conversaciones una por una. Además, en la plataforma de Google, las fotos y videos contenidas en los chats suprimidos serán quitados de nuestra galería.

En cambio, los que usan iOS, conservarán las imágenes y archivos audiovisuales en el apartado de Fotos.