WhatsApp es la plataforma de mensajería instantánea más utilizada de todo el mundo, actualmente ya supera los 4 mil millones de usuarios y la cifra continúa en ascenso, sin embargo, la referida aplicación tendría mayor cantidad de usuarios sino fueran por las versiones “No oficiales”, según Meta, como por ejemplo: WhatsApp Plus. Esta es una APK modificada que te brinda un abanico de herramientas, algo que le ha servido a WhatsApp porque ha copiado determinadas funciones que no tenían y los usuarios venían solicitando desde hace mucho tiempo.

Es cierto, WhatsApp Plus tiene mejores funciones que la app oficial, pero eso no significa que sea mejor, ya que WhatsApp Messenger te garantiza seguridad porque cuenta con el cifrado de extremo a extremo, quiere decir que solo tú y la persona con quien chateas son los únicos capaces de leer, ver o escuchar todo lo que se envían.

ESTAS SON LAS 10 FUNCIONES DE WHATSAPP PLUS QUE WHATSAPP OFICIAL YA TIENE

Envío de archivos pesados : este año, WhatsApp dejó atrás los escasos 100 MB que te ofrecía como límite para enviar un archivo multimedia, ya que ahora vas a compartir elementos que pesen hasta 2 GB como máximo.

: este año, WhatsApp dejó atrás los escasos 100 MB que te ofrecía como límite para enviar un archivo multimedia, ya que ahora vas a compartir elementos que pesen hasta 2 GB como máximo. Personalización de chats : WhatsApp Messenger ya te permite añadir un fondo distinto a cada conversación, asimismo, puedes aplicar un tema claro u oscuro.

: WhatsApp Messenger ya te permite añadir un fondo distinto a cada conversación, asimismo, puedes aplicar un tema claro u oscuro. Estado “En línea” : aunque todavía no llega a la app oficial, WhatsApp está probando en su versión beta quién puede ver tu estado de conexión y a qué contactos se bloquea esta información.

: aunque todavía no llega a la app oficial, WhatsApp está probando en su versión beta quién puede ver tu estado de conexión y a qué contactos se bloquea esta información. Fotos y vídeos sin compresión : si no quieres que perder la calidad de las fotos y videos debes enviarlos como documentos.

: si no quieres que perder la calidad de las fotos y videos debes enviarlos como documentos. Ver estados sin que lo sepan, escuchar audios y leer mensajes sin que aparezca el doble check azul : esta herramienta llevar años en WhatsApp, desactivando la confirmación de lectura podrás ver estados, escuchar audios y leer mensajes sin que tus amigos sepan que has visto el contenido de su conversación. No aplica para los chats grupales.

: esta herramienta llevar años en WhatsApp, desactivando la confirmación de lectura podrás ver estados, escuchar audios y leer mensajes sin que tus amigos sepan que has visto el contenido de su conversación. No aplica para los chats grupales. Desbloqueo de la aplicación con huella dactilar : algunos móviles son compatibles con una importante función de seguridad y privacidad de WhatsApp, ya que para ingresar a tu cuenta y ver tus chats primero deberás colocar tu huella dactilar.

: algunos móviles son compatibles con una importante función de seguridad y privacidad de WhatsApp, ya que para ingresar a tu cuenta y ver tus chats primero deberás colocar tu huella dactilar. Respuestas automáticas : WhatsApp tiene diferentes versiones, una de estas es WhatsApp Business, la cual tiene la opción de respuestas automáticas a los mensajes que recibes.

: WhatsApp tiene diferentes versiones, una de estas es WhatsApp Business, la cual tiene la opción de respuestas automáticas a los mensajes que recibes. Mensajes temporales: en cada conversación puedes activar esta función para que tus mensajes, documentos, fotos, videos y audios desaparezcan después de 24 horas, 7 o 90 días.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA ANDROID

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp .

. Presiona en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Encuentra y toca la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

para ir directamente. Ahora, aprieta el botón “Convertirme en verificador”.

Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

CÓMO DESCARGAR WHATSAPP BETA PARA IOS

Descarga TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone

en WhatsApp Beta para iPhone Serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Pulsa Aceptar para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

Síguenos en nuestras redes sociales: