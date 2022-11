Faltan menos de dos meses para que culmine el 2022, y WhatsApp todavía está dejando muchas funciones pendientes en su programa Beta que probablemente las publique en el aplicativo estable antes de finalizar el año, sin embargo, en WhatsApp Web, la versión oficial para los navegadores, ya se pueden utilizar las últimas herramientas tras la reciente actualización de la plataforma de mensajería, ¿Quieres saber de cuáles estamos hablando y cómo utilizar estas opciones? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Las últimas funciones que no conocías de WhatsApp Web

Creación de comunidades : se trata de una función que te permitirá organizar tus conversaciones de una manera eficiente, por ejemplo: imagina que administras un grupo en donde se encuentran todos los vecinos de tu barrio, con las comunidades podrás dividir a los miembros que viven en una determinada manzana, ya sea “A”, “B”, “C”, etc., si no eres parte de estos subgrupos no verás el contenido del chat. Recuerda que será posible incluir hasta 5 mil miembros.

: se trata de una función que te permitirá organizar tus conversaciones de una manera eficiente, por ejemplo: imagina que administras un grupo en donde se encuentran todos los vecinos de tu barrio, con las comunidades podrás dividir a los miembros que viven en una determinada manzana, ya sea “A”, “B”, “C”, etc., si no eres parte de estos subgrupos no verás el contenido del chat. Recuerda que será posible incluir hasta 5 mil miembros. Una “Comunidad” no solo puedes crear a través del teléfono inteligente, como parte de los avances por el modo Multidispositivo, se desplegó esta función a WhatsApp Web , para crearla solo vincula tu cuenta y presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > “Nueva Comunidad”.

, para crearla solo vincula tu cuenta y presiona sobre el ícono de los tres puntos (arriba a la derecha) > “Nueva Comunidad”. Leer mensajes sin entrar al chat : en caso te hayan enviado un mensaje muy largo, pero en una sola notificación, será posible leerlo sin la necesidad de ingresar a la conversación, significa que no dejarás el visto o doble check azul. Para hacerlo solo sitúa el cursor en el chat del contacto (sin entrar al mismo o hacer clic) espera unos pocos segundos y se mostrará el mensaje que te recibiste.

: en caso te hayan enviado un mensaje muy largo, pero en una sola notificación, será posible leerlo sin la necesidad de ingresar a la conversación, significa que no dejarás el visto o doble check azul. Para hacerlo solo sitúa el cursor en el chat del contacto (sin entrar al mismo o hacer clic) espera unos pocos segundos y se mostrará el mensaje que te recibiste. Renovada herramienta pixelar : entra a un chat y oprime sobre el ícono del clip abajo a la izquierda > toca la opción “Foto y video” (ícono de galería) > selecciona la imagen que quieres enviar > antes de compartirla, oculta parte de la misma con la herramienta pixelar, está con el ícono de un pixel en la parte superior > coloca el recuadro y ajústalo en el lugar que deseas esconder > abajo tienes un porcentaje de pixeles de 0% a 100% (exclusivo de WhatsApp Web y Desktop).

: entra a un chat y oprime sobre el ícono del clip abajo a la izquierda > toca la opción “Foto y video” (ícono de galería) > selecciona la imagen que quieres enviar > antes de compartirla, oculta parte de la misma con la herramienta pixelar, está con el ícono de un pixel en la parte superior > coloca el recuadro y ajústalo en el lugar que deseas esconder > abajo tienes un porcentaje de pixeles de 0% a 100% (exclusivo de WhatsApp Web y Desktop). Configuraciones de privacidad: WhatsApp Web y las otras versiones, tendrán las mismas funciones de configuración en un futuro tras la culminación del modo “Multidispositivo”, por ejemplo: antes no era posible ocultar la hora de última vez, conexión “En línea”, “Foto de perfil”, “Info.”, etc., ahora ya lo puedes ajustar a tu gusto.

¿Cuáles son los trucos de WhatsApp que son falsos?

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.

Síguenos en nuestras redes sociales: