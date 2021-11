Cuando quieres conversar con alguien a distancia seguramente lo haces a través de WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea que actualmente tiene más de cuatro mil millones de usuarios a nivel mundial. Esta plataforma también cuenta con el cifrado de extremo a extremo, quiere decir que solo tú y la persona con quien conversas son los únicos capaces de ver todo lo que se envían; sin embargo, no siempre es bueno compartir cosas muy personales, ya que pueden caer en manos de terceros y perjudicarte, por ello, hoy te enseñaremos las mejores configuraciones que te brindarán mayor privacidad y seguridad al momento de chatear.

Tener una cuenta de WhatsApp es un peligro para tus datos personales si no la configuras correctamente, así que no solo te enseñaremos funciones que refuerzan la privacidad y seguridad mientras chateas, sino también para evitar que aquellos usuarios que no conoces no tengan la facilidad de saber tu nombre, identidad, información y en qué momento estás en línea

CÓMO OCULTAR LA ÚLTIMA HORA DE CONEXIÓN Y FOTO DE PERFIL

Para evitar que sospechosos conozcan tu identidad y cuándo fue la última vez que utilizaste la app en el día, primero abre WhatsApp .

. Ahora, presiona los tres puntos verticales que se encuentran en la parte superior derecha.

Se desplegarán varias opciones, toca en ‘Ajustes’, ‘Cuenta’ y ‘Privacidad’.

Después, aprieta el apartado ‘Hora de últ. vez’ y elige que ‘Nadie’ vea esta información o ‘Mis contactos’, exclusivo para las usuarios que tienes agendados en WhatsApp .

. Finalmente, ingresa en ‘Foto de perfil’. Aquí escoge una de las dos opciones que mencionamos anteriormente (Nadie o Mis contactos).

CÓMO OCULTAR LA INFO., ESTADO Y CONFIRMACIÓN DE LECTURA

Ingresa hasta la opción ‘Privacidad’ de WhatsApp .

. En la sección ‘Info.’ elige ‘Nadie’ o ‘Mis contactos’.

En ‘Estado’, puedes escoger ‘Mis contactos’ para que todas las personas que tienes en WhatsApp vean tus estados; ‘Mis contactos excepto’ y ‘Solo compartir con’ para que puedan visualizarlos solo quienes tú quieras.

En ‘Confirmación de lectura’ si la tienes activada los demás sabrán cuándo has leído sus mensajes y viceversa y te aparecerán los contactos que vieron tus estados, de igual manera si tu ves sus estados ellos lo sabrán. Todo lo contrario ocurre si está desactivado.

QUIÉN PUEDE AÑADIRTE A GRUPOS

Esta opción es muy importante, ya que extraños suelen agregarte a grupo generalmente para venderte productos o servicios, aunque hay algunos que son ciberdelincuentes y lo único que buscan es estafarte para acceder a tus datos personas e información bancaria.

Nuevamente dirígete a ‘Privacidad’.

Desplaza la barra espaciadora hacia abajo.

En la sección ‘Grupos’ se recomienda colocar ‘Mis contactos’ o ‘Mis contactos excepto’, similar a los estados.

MENSAJES TEMPORALES

Ingresa a un chat de WhatsApp , puede ser individual o grupal.

, puede ser individual o grupal. Ahora, toca en el nombre del usuario.

Se abrirán las configuraciones de ese chat.

Aprieta donde dice Mensaje temporales, opción que cuando se activa eliminará todos los mensajes automáticamente después de: 24 horas, 7 días o 3 meses.

FOTOS Y VIDEOS QUE SE VEN UNA SOLA VEZ