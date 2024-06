Cada mes WhatsApp tiende a dejar sin usar su aplicación a varios usuarios. Eso se debe a que no son compatibles con la más reciente versión del programa de Meta. La gran mayoría son dispositivos antiguos, mismos que ya tienen más de 10 años de funcionamiento y que todavía encienden. ¿Hay algún terminal nuevo? ¿Será que me quedaré sin chatear con mis amigos?

Para ello siempre te recuerdo que chequees las especificaciones internas de tu terminal Android o iPhone, a fin de que no seas sorprendido por WhatsApp o, de lo contrario, no recibirás llamadas ni las famosas notificaciones. Todo esto debes conocer.

Por qué no tendrás WhatsApp el 1 de julio

La primera razón es que su teléfono ya no funcionará con WhatsApp. Esto se debe a la ampliación de las funciones de la aplicación de Meta, que incluirá la inteligencia artificial, algo que los dispositivos antiguos no podrán ejecutar sin problemas.

Esto se debe a la ampliación de las funciones de la aplicación de Meta, que incluirá la inteligencia artificial, algo que los dispositivos antiguos no podrán ejecutar sin problemas. WhatsApp también está pesando cada vez más. Eso significa que los dispositivos con menos almacenamiento interno, tampoco podrán actualizar la aplicación.

. Eso significa que los dispositivos con menos almacenamiento interno, tampoco podrán actualizar la aplicación. En Google Play o iOS Store se te mostrará un mensaje que dice “Dispositivo no compatible”. Eso significa que no podrás instalarlo ni mucho menos actualizarlo.

WHATSAPP | Este es el mensaje que te aparecerá en caso quieras instalar WhatsApp en un celular antiguo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

¿Qué le pasará a mi dispositivo? Podrás seguir usando WhatsApp por un tiempo establecido hasta que la app quede obsoleta y necesariamente debas bajar la más reciente versión . Al no poder hacerlo, será necesario tener que cambiar de móvil.

Recuerda que los terminales en los que WhatsApp funcionará son aquellos que tienen Android 5.0 o superior y, en el caso de los iPhone, iOS 12 o superior.

Qué cosas no podrás hacer en WhatsApp el 1 de julio

No podrás enviar mensajes: Al momento de que inicies WhatsApp, te aparecerá un mensaje de que tiene que actualizar la aplicación para poder seguir usándola. Sin embargo, al no poder descargar la más reciente versión de la app, será imposible usarla.

No recibirás llamadas: Tu mejor amigo te llamará insistentemente, pero no sonarán por ningún motivo, ya que WhatsApp está bloqueada.

No podrás enviar audios ni videos: Al no poder actualizar la app, se te mostrará un cartel sobre que no puedes mandar archivos multimedia hasta que actualices WhatsApp.

WHATSAPP | Para poder solucionarlo deberás ir a WhatsApp y Actualizar la app. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de julio

Celulares Samsung

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

Celulares LG

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Celulares Huawei

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Celulares Sony

Sony Xperia M

Celulares Lenovo

Lenovo A820

Celulares ZTE

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Celulares iPhone

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

