Que no te agarre cuando estés horneando el pavo. El próximo 31 de diciembre WhatsApp no solo traerá nuevas opciones dentro de su aplicación, sino que también ya no se actualizará en varios dispositivos del mundo. ¿Será tu smartphone afectado?

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

Cómo saber si tu smartphone se quedará sin WhatsApp

Lo primero que debes hacer será ingresar a los Ajustes de tu celular.

Luego desplázate hacia la parte de abajo.

Allí encontrarás “Información del sistema”.

Comprueba que tengas una versión de Android mayor a 4.1.

En caso sea inferior, trata de actualizar la aplicación.

Si esto no sucede, lo mejor será comprar otro smartphone para seguir usando WhatsApp.

