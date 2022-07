WhatsApp está implementando una serie de funciones como la posibilidad de poder reaccionar con cualquier emoji en tus conversaciones, de igual forma podrás enviar documentos con un peso máximo de 2 GB y realizar videollamadas o llamadas con cerca de 32 personas.

Sin embargo, como cada mes, la aplicación dejará de funcionar en algunos celulares Android, como es el caso de los Samsung. ¿Tu smartphone ya no tendrá WhatsApp ? El 31 de julio se producirá un nuevo apagón del servicio de mensajería, para ello te dejamos el listado de móviles de la marca surcoreana que no contarán con la app de Meta.

LISTADO DE CELULARES SAMSUNG QUE NO TENDRÁN WHATSAPP

Samsung Galaxy

Samsung Trend Lite

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Xcover 2

Samsung Galaxy Core

Algunos celulares Samsung que solo se actualizaron hasta Android 4.1 se quedarán sin WhatsApp. (Foto: Samsung)

Dichos dispositivos no tendrán WhatsApp debido a una razón: cuentan con el sistema operativo de Android 4.1. Al no actualizarse, tienen los días contados. Lo único es comprarte un celular con software actual para que no pierdas tus conversaciones.

POR QUÉ MOTIVOS WHATSAPP PUEDE SUSPENDER MI NÚMERO O CUENTA

Aplicaciones no oficiales : te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc.

: te puedes ir despidiendo de tu cuenta si WhatsApp detecta que utilizas aplicaciones modificadas, como por ejemplo: “WhatsApp Plus”, “Fouad WhatsApp”, “GB WhatsApp”, etc. Difundir phishing y promociones falsas : normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias.

: normalmente, este tipo de mensajes son difundidos por los ciberdelincuentes, quienes intentan enviar de forma masiva sus estafas por WhatsApp. el objetivo es hacerte creer que has ganado un premio o efectivo, con el propósito de que sigas una serie de pasos, entre estos, instalar una aplicación que tiene un peligroso virus malware que pondría en riesgo tu información personal e incluso datos bancarias. Rumores y extorsión : si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado.

: si eres de las personas que solo comparte desinformación que produzcan el caos, la paranoia y hasta amenazas, también puedes ser sancionado no solo temporalmente, sino para siempre, por supuesto, siempre y cuando los usuarios reporten el mensaje que has enviado. Grupos de WhatsApp: Nunca debes colocarle el nombre de “Pedofilia” a tu conversación, de lo contrario WhatsApp bloqueará no solo a ti, sino también a los miembros de ese grupo.

