WhatsApp cuenta en la actualidad con más de 700 emojis, cada uno de ellos los puedes emplear en una fecha especial, como es el caso del Día del Padre. A lo largo del fin de semana, diversos usuarios sorprenderán a su papá con un mensaje bastante lleno de amor, además puedes acompañar ese texto con un bonito emoticón.

Es por esa razón que este 16 de junio no debe faltar algunos esenciales dentro de tu conversación con tu progenitor. Recuerda siempre acompañar ese texto con alguna videollamada o llamada en caso te encuentres lejos y no puedas celebrar el Día del Padre en México, Estados Unidos, Perú, etc.

Emojis para enviar por el Día del Padre 2024 en WhatsApp

La corbata

Este es el ícono tradicional que suelen usar los más pequeños para decir Feliz Día del Padre. Lo puedes colocar en tus mensajes y dedicarle una hermosa frase.

WHATSAPP | La corbata siempre ha sido símbolo del Día del Padre. (Foto: Emojipedia)

La corona

Al igual que la mamá es la reina del hogar, al papá también se le suele asociar con una corona. Para que se sienta orgulloso, no olvides introducir este emoticón.

Las profesiones

Existen varias profesiones dentro de WhatsApp. Elige la que más se parezca a tu papá, incluso puedes modificar la piel del personaje.

WHATSAPP | También puedes enviar emojis con diversas profesiones en la app. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

La camisa con corbata

También es otro emoji que suele ser bastante usado durante el Día del Padre. Esto indicará que él es una persona muy importante para la familia.

WHATSAPP | Este emoji también tiene mucha relación con el 16 de junio. (Foto: Emojipedia)

El sombrero de copa

Si bien suele expresar masculinidad, también está asociado al Día del Padre. No tiene nada que ver con magia.

WHATSAPP | Puedes usar este emoticón para expresar quién es el rey del hogar. (Foto: Emojipedia)

