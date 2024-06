¿Una carita con ojeras? Los nuevos emojis ya han empezado a aparecer en Unicode 18. Estos tienen un significado en concreto y se unirán antes de fin de año a los 720 ya existentes. Recuerda que puedes postular tu emoticón en la web en mención para que así logres emplearlos en tus conversaciones de WhatsApp.

Son en total 8 nuevos emoticones, entre los que se unen una nueva carita amarilla, un vegetal, tres objetos, y otros. Aquí te explicaré cara uno de ellos.

Estos son los nuevos emojis de WhatsApp

Carita con ojeras

Está pensado en aquellas personas que no duermen bien. Esta cuenta con unas bolsas bajo los ojos y se ha denominado en inglés como “face with bags under the eyes”.

La huella digital

En un mundo donde nuestro principal ID es nuestra huella dactilar, por fin se creará uno para que indiques que tienes que desbloquear un equipo con tu “fingerprint”.

Árbol sin hojas

También aparecerá un árbol sin hojas, ello debido al cambio climático que vivimos en nuestro mundo. Se conocerá en inglés como “leafless tree”.

Un rábano

Era una de las verduras que faltaba. Especialmente creadas para tus ensaladas. En inglés se le conocerá como “a root vegetable”

Un arpa

Si eres de los que toca este tipo de instrumentos, pues te cuento que puedes usar el arpa. Se le conoce en inglés como “harp”

Una pala

Este instrumento te indicará que estás plantando algo en una nueva maceta. Su nombre en inglés será “shovel”

Una mancha

En caso te hayas manchado la ropa con algún aceite o salsa, lo mejor será usar este emoji. En inglés se le conoce como “splatter”

