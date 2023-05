WhatsApp sigue vigente en varios celulares del mundo. En su mayoría son los más jóvenes y adultos los que utilizan la aplicación para poder chatear con quien deseen, sin interrupción y en tiempo real. Pero hay un detalle que tienes que saber antes de que te tome por sorpresa.

Resulta que a partir del 1 de junio varios dispositivos móviles, empezando por los que tienen sistema operativo Android, se quedarán sin WhatsApp , lo que generará que no puedan no solo hablar con sus amigos, sino tampoco podrán recibir llamadas, visualizar los textos, rescatar sus stickers, etc.

Son en total 36 modelos que ya no contarán con la app del conglomerado Meta y, por el contrario, el usuario lo único que tiene que hacer será cambiar de equipo a uno más moderno para seguir utilizando la aplicación.

Listado de celulares que se quedarán sin WhatsApp el 1 de junio

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lo mejor será siempre actualizar tu dispositivo a la versión más reciente de software. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Lo mejor será que revises siempre qué software o sistema operativo tienes en tu celular Android o iPhone. En el caso del primero solo debes ir a los Ajustes, luego a Actualización de software y chequear si has descargado lo último.

Mientras que en tu iPhone solo ingresa a Configuración, luego a General, allí pulsa sobre Actualización de software y verás qué versión de iOS tienes actualmente.

