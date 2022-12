Muchos usuarios entran en desesperación cuando no pueden enviar o recibir mensajes a través de WhatsApp, ya que la referida plataforma de mensajería suele presentar fallos repentinos que no te permiten conversar con normalidad. En caso los servidores de la aplicación no registren errores y se mantengan activos, entonces el problema lo viene ocasionando tu dispositivo móvil con sistema operativo iOS o Android, ¿Qué deberías hacer cuando tu cuenta de WhatsApp no funciona? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación.

Soluciones cuando tu cuenta de WhatsApp no envía ni recibe mensajes

Verifica tu conexión a internet : es cierto que WhatsApp es un servicio de comunicación gratuito, no obstante, requiere de una buena conexión a internet para que envíes y recibas mensajes de texto o archivos multimedia. Revisa que la señal wifi o los datos móviles de tu dispositivo cuenten con acceso a la red. Se recomienda desconectar el modem router por 10 segundos o prender y apagar el modo avión de tu teléfono para reestablecer los procesos del equipo.

: es cierto que WhatsApp es un servicio de comunicación gratuito, no obstante, requiere de una buena conexión a internet para que envíes y recibas mensajes de texto o archivos multimedia. Revisa que la señal wifi o los datos móviles de tu dispositivo cuenten con acceso a la red. Se recomienda desconectar el modem router por 10 segundos o prender y apagar el modo avión de tu teléfono para reestablecer los procesos del equipo. Actualizaciones : las versiones antiguas pueden ser incompatibles con las más recientes, algo que provocaría un mal funcionamiento de WhatsApp. Corrobora que el aplicativo no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS.

: las versiones antiguas pueden ser incompatibles con las más recientes, algo que provocaría un mal funcionamiento de WhatsApp. Corrobora que el aplicativo no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play de Android o App Store de iOS. Borra la caché de la aplicación: aunque resulta ser algo inusual, es probable que ciertos datos de WhatsApp se encuentren dañados o se corrompan, así que te recomendamos eliminar la memoria caché para agilizar y optimizar la aplicación.

Ingresa a los “Ajustes”. Toca el apartado de “Aplicaciones”. Busca “WhatsApp” > “Ver todas las aplicaciones”. Presiona sobre “Almacenamiento y caché” > “Borrar caché”.

Otórgale todos los permisos: si no le has dado los permisos correspondientes a WhatsApp, como por ejemplo: el de la cámara, almacenamiento, contactos, etc., no vas a poder tomar fotos, enviar archivos multimedia, registrar contactos, entre otras funciones, en resumen tendrás problemas al utilizar la plataforma. Dale el acceso a todo.

Entra a los “Ajustes” > “Aplicaciones”. Oprime sobre “WhatsApp” > “Ver todas las aplicaciones”. Aprieta en “Permisos” y activa todos los interruptores.

Espacio de almacenamiento : no vas a recibir ninguna foto, video o documento si el almacenamiento de tu teléfono está saturado. Trata de eliminar elementos que ya no te sirvan para liberar espacio.

: no vas a recibir ninguna foto, video o documento si el almacenamiento de tu teléfono está saturado. Trata de eliminar elementos que ya no te sirvan para liberar espacio. WhatsApp se ha caído: el programa de mensajería rápida tiende a presentar fallas cada cierto tiempo, por esta razón es que los mensajes no llegan a su destino y lo servidores se caen por todo el mundo. Aquí no puedes hacer nada, solo esperar que los desarrolladores solucionen el inconveniente. ¿Cómo saber si se cayó WhatsApp? haz lo siguiente:

Ingresar a Downdetector, web que te indica si hubo una hora pico en la que se registraron problemas en la aplicación. Otro método para saber si WhatsApp se cayó son las redes sociales. Una de estas es Twitter. La mayoría de usuarios usan el hashtag #WhatsappDown.

¿Cómo comprobar si tu número de telefónico de WhatsApp ha sido filtrado por los hackers?

El portal tecnológico Cybernews ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado.

ha elaborado un sitio web que tiene un buscador capaz de averiguar si tu número ha sido hackeado. “Nuestro comprobador tiene una base de datos de 500 GB de correos electrónicos filtrados con hash” , destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente enlace .

, destaco el medio en mención. Para acceder a la base de datos haz clic en el siguiente . En el recuadro que dice “su correo electrónico o teléfono (formato internacional)” añade tu número de celular con el código de tu país, por ejemplo: en Perú es “+51 999 999 999″.

Presiona sobre el botón verde que dice “Revísalo ahora”.

Aquí te van a aparecer dos avisos: “ No hemos encontrado tus datos entre los filtrados ” y “ ¡Oh, no! Tus datos han sido filtrados ”.

” y “ ”. ¿Qué deberías hacer para proteger tu información? cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado.

cambia las contraseñas de todas tus cuentas que usan las direcciones de correo electrónico filtradas, asimismo, las cuentas que tengas con el número hackeado. Evita generar contraseñas fáciles de adivinar, de preferencia crea unas que contengan caracteres especiales, como por ejemplo: #, %, /, etc.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para celulares Android?

Ingresa a la Google Play Store de Android y busca la aplicación WhatsApp.

Aprieta en la primera app que te aparezca y desplázate hacia abajo.

Haz clic en la opción “Convertirme en beta tester”. Si no la ves entonces accede a este enlace para ir directamente.

Después, pulsa en el apartado “Convertirme en verificador” y ya tendrás la Beta.

¿Cómo descargar WhatsApp Beta para iOS?

Lo primero que debes hacer es descargar TestFlight en la App Store .

. Cuando la hayas instalado, simplemente abre este enlace para solicitar un puesto en WhatsApp Beta para iPhone.

Luego, serás redirigido de nuevo a TestFlight.

Presiona en “Aceptar” para conseguir el puesto y no pasará mucho tiempo para que WhatsApp Beta se instale en tu celular.

Cabe precisar que en iPhone son un poco más limitados los participantes de la beta de WhatsApp.

La función “eliminar mensajes para todos en los grupos” se activará automáticamente cuando adquieras el programa Beta.

Síguenos en nuestras redes sociales: